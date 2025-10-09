為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    防登山失聯！玉管處籲備妥衛星裝置 落實留守人

    2025/10/09 10:09 記者劉濱銓／南投報導
    玉管處呼籲攀登長程路線應要有衛星裝置，並落實留守人，以免失聯發生山難。（玉管處提供）

    南投上月發生高山協作夫妻檔，前往中央山脈南三段工作卻失聯，親友著急通報求援，惟搜救人員上山後，2人就平安下山，最後才知失聯係因手機沒電，對此，玉山國家公園管理處表示，攀登長程路線應要有衛星裝置，才能及時報平安，並確認通訊裝備電量，以及建立可靠留守人，維護登山安全。

    玉管處指出，台灣山區長程路線環境，常因天氣、地形等因素，導致手機訊號不穩或斷訊，倘若發生山難，將增加通報與救援難度，建議前往長程登山路線，一定要攜帶衛星定位、導航或通訊裝置，例如可傳簡訊、可追蹤衛星定位的「inReach」，或是可發送座標的「PLB」等，這些衛星裝置即使在沒有手機訊號的地方，也能發出求救信號，幫助救援單位提供協助。

    另外，登山也要落實留守人機制，將登山計畫、預估日期與行程，以及聯絡資訊等，提供給認識山域活動的留守人，並定時回報登山進度，以利留守人掌握登山行程與動態，唯有做足充分準備，才能降低登山風險。

