國慶連假估前2天最少7.1萬車次經枋寮 週末尾聲拉高潮

從教師節連假開始，已連續3個週末是連假，本週五即將再迎來國慶日連假，尤其本週還有嬌客「國慶鳥」助陣，警方預估約有7.1萬出遊車次行經恆春半島門戶的枋寮五岔路口南下，小琉球住房率初估在7成以上，因此各地警分局皆祭出不同的交管計畫，警方是嚴陣以待。

據屏東警方統計，今年以首個教師節連假人潮湧入恆春半島最多，像是恆春半島就有高達9成的訂房率、小琉球甚至傳出滿房，前往台東、恆春半島必經枋寮五岔路口，前兩天就有多達7.1萬車次南下，但隨著有團圓意涵的中秋節，恆春半島住宿率降為7成左右，但在單日來回車潮加持下，前兩天南下經過車次亦達7.1萬車次。

國慶日恆春半島知名的候鳥灰面鵟鷹都會在國慶日前後報到，有不少鳥友將南下賞鷹，從目前訂房率判斷比中秋連假來得略高，預期往返車次也會略增，因此枋寮警方在車輛尖峰時比照以往祭出長達南下9公里及北上7公里不等的車道調撥及封道分流措施，至於台9線的部分且因部分路段尚未拓寬，因此為利車流順利匯集成一車道將實施拉長車道縱深的車道漸變措施。

東港警分局則是因應東琉碼頭前朝隆路的人車潮，將視車潮進行機動管制，且碼頭前車輛泊靠上下客處亦有3分鐘停放限制，請民眾配合；潮州警分局轄內的知名燒冷冰圓環，將會請義交進行疏導，避免壅塞。

