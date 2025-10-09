為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《豐味苗栗》五大通路全上架 辦「雙十限定」線上抽獎活動

    2025/10/09 10:11 記者張勳騰／苗栗報導
    《豐味苗栗》上架的商品豐富多元，圖為苑裡香菇濃湯米乖乖。（苗栗縣政府提供）

    《豐味苗栗》上架的商品豐富多元，圖為苑裡香菇濃湯米乖乖。（苗栗縣政府提供）

    由苗栗縣政府傾力打造的縣級農產品品牌《豐味苗栗》，在「農產品品牌化、行銷通路化」的主軸下，正式宣告通路「五路並進、全台買得到」目前產品已成功進駐 7-ELEVEN、全家、OK等三大超商系統，以及家樂福、各地農會超市系統。並舉辦「雙十限定」線上抽獎活動，最大獎「iPhone」 號召全民挺苗栗，

    苗栗政府農業處指出，《豐味苗栗》是整合全縣農產資源、推動品牌化的重要成果，更是讓在地小農產品「走出去」的關鍵一步。透過五大通路的拓展，讓消費者在日常購物時，也能成為支持在地農業、實踐永續的行動者，將農產品從產地一路送到全國民眾手中。

    農業處指出，目前《豐味苗栗》上架的商品豐富多元，包含農村創意商品到地方明星產品，如：苑裡香菇濃湯米乖乖、飛牛牧場乳製系列、公館紅棗、獅潭仙草產品等。

    為歡慶雙十連假，並慶祝《豐味苗栗》商品擴大上架各通路，品牌特別推出「休閒苗栗趴趴走」臉書線上抽好禮活動，邀請全台民眾一起支持在地品牌，將最新型號的 iPhone 帶回家！民眾不僅可至各大通路選購，更別錯過線上的響應活動。

    苗栗縣政府為歡慶雙十連假，並慶祝《豐味苗栗》商品擴大上架各通路，品牌特別推出「休閒苗栗趴趴走」臉書線上抽好禮活動。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣政府為歡慶雙十連假，並慶祝《豐味苗栗》商品擴大上架各通路，品牌特別推出「休閒苗栗趴趴走」臉書線上抽好禮活動。（苗栗縣政府提供）

