高雄軌道路網「轉乘」資訊不夠 張博洋:乘客不知要不要「跑步」

高市議員張博洋建議強化軌道轉乘資訊。（記者王榮祥攝）

高市議員張博洋今在交通部門質詢時指出，高雄軌道路網持續完善，但「轉乘」資訊似乎不夠，乘客下車後不知是步行就好還是該用跑的；交通局長張淑娟答詢指出，這沒問題、會持續推動。

張博洋說，軌道路網轉乘資訊似乎不夠，例如從捷運下車後，部分需轉乘的乘客、會想馬上知道路面輕軌或公車班次?如何轉乘?但現在捷運車站多為紙本（牆面固定），沒有即時訊息，這會讓乘客不知道正常走路就好，還是該用跑的搶時間?

請繼續往下閱讀...

張博洋進一步舉例，捷運跟台鐵、捷運跟輕軌，在車站內要轉乘時，可能無法立刻知道下一個運具的時間?建議交通局強化即時車輛顯示面板。

張淑娟答詢表示，這部分沒問題，交通局會持續推動，她同時澄清目前捷運車站已有公車轉運資訊，設置在站體出口，乘客靠近出口時，就可知道公車時段，這項設施在捷運通車時就有。

她同時提到，因為設置類似設備、需要跟捷運公司或台鐵討論，且還要支付租金，這部分需要協商。

高市議員張博洋建議軌道系統轉乘資訊應強化，交通局長張淑君允諾持續推動。（記者王榮祥翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法