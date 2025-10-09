為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄軌道路網「轉乘」資訊不夠 張博洋:乘客不知要不要「跑步」

    2025/10/09 10:26 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員張博洋建議強化軌道轉乘資訊。（記者王榮祥攝）

    高市議員張博洋建議強化軌道轉乘資訊。（記者王榮祥攝）

    高市議員張博洋今在交通部門質詢時指出，高雄軌道路網持續完善，但「轉乘」資訊似乎不夠，乘客下車後不知是步行就好還是該用跑的；交通局長張淑娟答詢指出，這沒問題、會持續推動。

    張博洋說，軌道路網轉乘資訊似乎不夠，例如從捷運下車後，部分需轉乘的乘客、會想馬上知道路面輕軌或公車班次?如何轉乘?但現在捷運車站多為紙本（牆面固定），沒有即時訊息，這會讓乘客不知道正常走路就好，還是該用跑的搶時間?

    張博洋進一步舉例，捷運跟台鐵、捷運跟輕軌，在車站內要轉乘時，可能無法立刻知道下一個運具的時間?建議交通局強化即時車輛顯示面板。

    張淑娟答詢表示，這部分沒問題，交通局會持續推動，她同時澄清目前捷運車站已有公車轉運資訊，設置在站體出口，乘客靠近出口時，就可知道公車時段，這項設施在捷運通車時就有。

    她同時提到，因為設置類似設備、需要跟捷運公司或台鐵討論，且還要支付租金，這部分需要協商。

    高市議員張博洋建議軌道系統轉乘資訊應強化，交通局長張淑君允諾持續推動。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員張博洋建議軌道系統轉乘資訊應強化，交通局長張淑君允諾持續推動。（記者王榮祥翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播