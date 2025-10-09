為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    泰晤士世界大學排名台大名列140近4年最佳 校方：各項目多呈現進步

    2025/10/09 10:30 記者楊綿傑／台北報導
    台大在新一期泰晤士世界大學排名名列140名，近4年最佳。（資料照）

    台大在新一期泰晤士世界大學排名名列140名，近4年最佳。（資料照）

    英國泰晤士高等教育（THE）最新公布2026世界大學排名，台大較去年進步32名，衝到140名，是近4年最佳成績。校方表示，各項目多呈現進步，尤其產學合作項目排世界第1，且學校近1年來也獲得多項教學、就業、永續的國際獎項，對於排名都會虛心參考，持續國際化與培育人才。

    台大在THE 2023年的排名落在第187名，前年排名則上升35名位列第152名，去年下降20個名次到第172名，今年則回升32個名次往前到第140名，也創下近4年最佳名次。

    台大校長陳文章表示，學校在各項教學、研究、產學合作、國際化評比項目中多呈現進步。其中在產學合作項目上表現最為突出，排名世界第1，在產學合作收入及專利表現上皆獲得滿分100分。其他在多項教學、研究、國際化相關的指標上亦獲得超過90分之佳績。

    陳文章也細數台大過去1年來獲得多項國際高教界奧斯卡等級的獎項肯定在，教學方面，台大以學習者為中心的全方位支持系統，獲得 THE Awards Asia 2025「傑出學生支持」獎。在就業方面，台大以「賦能未來人才」計畫，於 2025 Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 學習與發展領域中，獲「最佳職能與技能發展」銅獎殊榮。

    此外，台大國際引路人計畫獲得2024年英國國際先鋒獎最大獎年度先鋒獎及國際就業影響力獎。而在永續與社會責任方面，於THE Impact Rankings 2025以SDG 3 健康與福祉、SDG 14 保育海洋生態與SDG 9 工業化、創新及基礎建設名列全球第14名；顯示學校在各方面的耕耘逐漸展現成效，為國際所看見與重視。

    陳文章強調，對於各種排名皆會虛心參酌，作為改進的參考。校方未來將持續深耕研究關鍵重點議題，促進國際化與國際合作，努力提升研究影響力與國際聲望。也會持續善盡大學的任務與責任，為國家社會培育所需要的人才，並以所孕育的知識及研究對國家社會帶來貢獻與影響力。

