    首頁 > 生活

    國慶日台北天文館展示場免費開放 「極光創藝工坊」體驗科學揮灑創意

    2025/10/09 10:24 記者甘孟霖／台北報導
    天文館年度特展《遇見歐若菈–追極光科學指南》。（台北天文館提供）

    明天（10日）就是國慶日，台北市立天文館將開放展示場免費參觀，此外還精心規劃了雙十連假限定活動，在10月10日至12日推出「極光創藝工坊」，邀請大小朋友一起來度過一個科學與藝術交會的國慶假期。

    台北天文館指出，「極光創藝工坊」活動搭配天文館年度特展《遇見歐若菈–追極光科學指南》，民眾將先由解說員導引認識極光，包括其成因、不同的型態，欣賞在極區天空展現的絢麗極光，再動手體驗推抹畫技巧，親自揮灑色彩，重現極光流動的律動與變化。

    天文館表示，從科學理解到藝術創作，參加者不僅能深入了解這個壯麗的現象，更能將所見所感，轉化為獨一無二的「極光畫」，帶回屬於自己的極光回憶。

    天文館補充，活動於天文館一樓的宇宙劇場入口前廣場舉行，每日分兩梯次，上午場於10時至12時，下午場為13時30分至16時，每日開放500個名額，採現場排隊方式免費參加，適合親子家庭、年輕學子以及熱愛創作的民眾，一起在節慶氛圍中享受科普與藝術融合的樂趣。

