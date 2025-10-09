光復重災網友熱議「莫莫」扛下一切 大讚她幕後調度英雄、最美指揮官

花蓮光復鄉遭受重災，近日在社群上更有許多網友盛讚，有位外號為「莫莫」（圖右）的女子，因能掌握當地的資訊且還會進行夜巡，除了會幫忙調度重機具，也會協助分配人力及物資，獲得許多人推崇。（圖擷自threads）

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流造成嚴重災情，自上月下旬以來持續有「鏟子超人」志工湧入當地協助救災，近日在社群上更有許多網友盛讚，有位外號為「莫莫」的女子，因能掌握當地的資訊且還會進行夜巡，除了會幫忙調度重機具，也會協助分配人力及物資，獲得許多人推崇，還被大家視為救災的地下指揮官。

光復鄉上月23日遭受洪災重創，當地滿目瘡痍，災後第一時間縣府遭到質疑未能妥善調度人力及物資進行救災。近日在網路上則有名位外號為「莫莫」的女子，被許多人稱讚是「光復救災的幕後英雄」、「最美的指揮官」，有網友更直言「莫莫默默的扛下一切，把花蓮縣長工作做完了」。

透過網友分享的影片可看到，由於對現場資訊比較了解，許多廠商及民間開怪手的都會聯絡莫莫，莫莫也會進行夜巡掌握最新情況，了解哪裡需要鏟子超人，哪邊需要設站，然後去了解有缺乏什麼物資，可以提供什麼幫助或資源調度，同時也會透過雲端協助推廣資訊。

在threads上也可看到網友紛紛留言表示「不能說見過是每天遇到，她是女神，還有一個大聲公女孩，他們都是最好、最美，調度力100」、「中秋節莫莫半夜煎肉給大車駕駛吃」、「莫莫一直在前線，都沒什麼休息！真的超級辛苦！」、「現場調度真的蠻多問題的，莫莫不是本地人 掌控度如此高，真的下了很多功夫，人美心善，天使般的存在」、「這對莫莫夫妻我也是去送物資到災區時認識的，他們在我表妹的舅舅家空地上統整物資跟休息，我們也將物資跟他交換讓他們送去Atomo部落，他們真的是盡心盡力的在救災送物資，他們一直擔心著哪個部落哪些災民沒拿到物資怎麼辦，我真心的覺得他們是聞聲救苦的菩薩」。

也有網友分享怪手在夜間仍在施工的畫面，並指「他們真的挖到晚上，幫他們讚聲一下，那晚跟莫莫一起挖到末班車都走了～大家都是年輕人卻在為陌生人奮戰」。另也有網友提到「我來說一下默默支持他的老公Ken哥 ，打從心底支持莫莫想做的事，唯一聽他抱怨的事，叫她睡覺都不睡覺」。

政治評論員吳崑玉分享網友製作的影片時表示「她才該出來選縣長，縣長的活兒都給她做完了~~」。律師林智群也發文分享網友貼文，並稱「這對夫妻比傅崐萁夫妻強多了好不好」、「花蓮不是沒有能人」。

網友直言「莫莫真的很辛苦，從頭待到尾沒離開過，常常半夜沒睡還在follow」。圖為網友指出，「中秋節莫莫半夜煎肉給大車駕駛吃」。（圖擷自threads）

