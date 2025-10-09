為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    完成不可能的任務 澎湖海洋保育志工團隊清除貓嶼廢棄魚網

    2025/10/09 10:16 記者劉禹慶／澎湖報導
    廢棄魚網。

    廢棄魚網。

    台灣第1座海鳥保護區貓嶼，以豐富生態著稱，但也難逃廢棄漁網海底死亡長城毒手，澎湖海洋保育志工團隊在貓嶼海域，發現廢棄（魚土）魠魚網，從水下廢網勘查、清除作業，整個廢網 打撈過程，用鏡頭全紀錄，提醒不肖漁民勿任意拋棄廢網，導致海洋資源枯竭。

    澎湖海洋保育志工團隊，前置作業先將船隻下錨定位，並與廢棄（魚土）魠魚網漂浮部分先聯結，將漂浮部分儘量先打撈上船，減少水面漂盪的浮網，對船艇造成不利影響，同時進行水下狀況勘查攝影紀錄，在了解整體狀況後，才擬定打撈計劃。

    澎湖海洋保育志工團隊認為這不是一件正常作業下，流失漂流至淺水海域卡網的案件。若是流失的浮刺網，都會整件好幾百公尺網具，呈現一字排開佔據整個海面的現象，甚至是把島礁包圍起來，去年貓嶼近岸就曾發生這種現象。

    這件網約百公尺，呈現千瘡百孔的切割畫面，這只是整件（魚土）魠魚網的百分之一的段落而已。依照推理應是一件被刻意割斷並丟棄的漁網，應該是有船舶去誤觸漂浮的（魚土）魠魚網，可能是纏繞螺旋槳，緊急應變下把兩2端割斷，將纏繞的部分五馬分屍的切除，所以才會造成千瘡百孔的畫面，這種緊急應變是必要的自救機制。但把割除下來的廢網，隨意丟棄海上任其漂流，是很不可取的缺德行為，真的會害人害己的，還好被發現打撈起來了，否則後果不堪想像的。

    廢棄魚網。

    廢棄魚網。

