高齡者為交通事故高風險群 新北社會局辦實境體驗提升安全意識

臺灣腦身心機能認知協會據點長輩參與高齡者大型車內輪差實境體驗活動。（記者翁聿煌攝）

依據新北市道安會報統計，今年1至8月A1交通事故（指24小時內死亡）共發生97件、98人死亡，其中高齡者佔35人，其中以未依標誌或標線任意穿越道路者佔5人居多，顯見高齡者為交通事故高風險群，新北市社會局與台北區監理所合作，試辦高齡者大型車視野死角及內輪差體實境體驗活動，長輩們在實境體驗後紛紛表示以後在過馬路或騎車、開車時都要注意安全。

社會局於7、8月響應新北市「機車安全月」，邀請211位路老師進入社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部及松年大學宣導，加強長輩騎乘機車安全的使用觀念，9月起再度響應交通部「交通安全月」的活動，與臺北區監理所合作，針對高齡者事故樣態較高的板橋、三重、新店、中和、土城和永和等6區，各辦理高齡者大型車視野死角及內輪差體實境體驗示範觀摩演練活動，並以事故案例及大客車的實境體驗加深長輩的印象，以降低大型車事故的死傷風險。

參與體驗的板橋區玉山青年會據點詹玉英表示，經過實際操作，才真正了解大客車駕駛在視野上確有其侷限性和盲區，回家也會提醒子女，在騎車或開車時，要盡量遠離大客車。

另位台灣腦身心機能認知協會據點的劉安華也分享心得，透過體驗才知道，原來坐在大客車駕駛座，真的看不到行人！尤其大車在轉彎時還有內輪差的問題，無論行人或騎車者，都要遠離這些危險區域。

社會局長李美珍表示，新北市高齡者已超過79萬5千人，占全市人口比快接近20％，高齡者為交通事故的高風險族群，希望藉由宣導和實境體驗活動雙管齊下，讓長輩更能掌握交通安全要領，提升交通安全意識，進而降低事故發生率，保護長輩行的安全。

長輩坐上大客車體驗大型車視野死角和盲區。（記者翁聿煌攝）

據點長輩坐進大客車內 詳細聽取路老師解說。（記者翁聿煌攝）

