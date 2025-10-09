為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高爾夫球場變超級生態公園有「5禁」!高市府：首先禁打高爾夫

    2025/10/09 10:23 記者王榮祥／高雄報導
    高雄果嶺公園10/10開放，圖為八德南路停車場。（工務局提供 ）

    高雄果嶺公園10/10開放，圖為八德南路停車場。（工務局提供 ）

    高雄高爾夫球場變身70公頃超級生態公園！高雄市政府今宣告「果嶺自然公園」將於10/10正式開放！市府同時提醒公園有「5禁」，第一禁就是禁打高爾夫。

    原澄清湖高爾夫球場，蛻變全台首座由高爾夫球場再生的超級生態自然公園，高市工務局長楊欽富今日指出，園區面積約70公頃，保留原有丘陵起伏地貌，並規劃超過7.2公里步道，串聯草原、林帶與水塘，整體規模相當於高雄美術館園區外圍的2.3倍，10/10正式開放。

    果嶺公園依循原18洞球道重新規劃，打造多樣化的生態與休憩環境，1號果嶺荷花池花葉交織，水鳥悠遊其間；15號果嶺稜線高地，常見大冠鷲盤旋；18號果嶺舊發球台改建為觀景平台，可遠眺北大武山與柴山；10號果嶺景觀湖畔則以落羽松與湖水倒影交織，是人氣拍照亮點。

    楊欽富進一步指出，在周邊通行動線銜接方面，工務局先前已整修澄清湖西岸道路、環湖步道並新設連接後門口人行道，近期則接力完成果嶺公園八德南路停車場改造、松藝路排水景觀改造、果嶺公園聯外通道（球場路至松藝路）新闢及球場路、圓山北路路面改善。

    楊欽富同提及，隨超級生態自然公園開放，為讓民眾在安全舒適的環境中親近自然，園區內禁止高爾夫等擊球、禁止燃火或施放爆竹煙火、禁止寵物進入園區、也禁止露營或攀爬樹木。

    由於地形多丘陵坡道，若騎乘自行車、滑板或直排輪等工具，容易因起伏不平而生危險，因此也禁止入園；市府呼籲市民共同遵守規範，讓果嶺自然公園成為最宜人的休憩場域。

    俯瞰果嶺自然公園，綠意草原一路延展，與城市景觀相互映襯。（工務局提供）

    俯瞰果嶺自然公園，綠意草原一路延展，與城市景觀相互映襯。（工務局提供）

    果嶺自然公園園區導覽地圖，可一覽果嶺自然公園的完整規劃。（工務局提供）

    果嶺自然公園園區導覽地圖，可一覽果嶺自然公園的完整規劃。（工務局提供）

