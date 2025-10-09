鏟子超人展現社會韌性 劉玉皙：共產黨害怕的正是這種互信

「鏟子超人」志工自發性前往花蓮救災。（資料照）

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流造成嚴重災情，全台大量「鏟子超人」志工自發性前往當地救災。對此，總統府全社會防衛韌性委員會委員劉玉皙點出，「自發的民力，是社會韌性的一部分，這不是政府失能的象徵，是目前世界各國的韌性施政目標。儘管現場組織的方式可以再精進，但這種熱情且互相信賴的氣氛，正是共產黨所害怕的」。

劉玉皙昨日於Threads發文表示，她上週看到有個簡體字真人網友很驚訝地說：台灣人真的很盲從，你看那麼多鏟子超人。「看得出來他是真心憂慮，不過這也是共產黨培養出來的思維」。

劉玉皙提及，反共的中國朋友都說「中共有一條絕對不能逾越的紅線」，在網路上罵罵政府頂多被刪文、被請去喝茶，但只要涉及任何「動員」或「組織」的行為，就一定會觸犯紅線，被逮捕。

甚麼是動員呢？不只是上街抗議而已，辦個讀書會、組織工會、甚至只是「開封夜騎」，任何「把人叫出來」的活動，都是動員。只要真人為了特定目標聚在一起，對於專制政權來說，都是威脅。他們希望你對社會越冷漠越好。

劉玉皙指出，所以共產黨害怕花蓮的「鏟子超人」，甚至「鏟子超人」還會自動接受政府、軍方、或社會團體（慈濟或壯闊）的指揮，例如：季將軍在記者會說現在要清水溝，隔天所有的鏟子超人就自動去清水溝。既自發，又信任體制和其他人，真的很厲害。

劉玉皙最後說，不要被某些人或媒體誤導了，自發的民力，是社會韌性的一部分，這不是政府失能的象徵，而是目前世界各國的韌性施政目標。儘管現場組織的方式可以再精進，但這種熱情且互相信賴的氣氛，正是共產黨所害怕的。

