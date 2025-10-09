為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    森遊竹縣完登者已破千 逾3成連4年來挑戰

    2025/10/09 09:28 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣「上帝的部落」司馬庫斯，是今年「森遊竹縣」新增的隱藏版任務。（記者黃美珠攝）

    新竹縣「上帝的部落」司馬庫斯，是今年「森遊竹縣」新增的隱藏版任務。（記者黃美珠攝）

    新竹縣一年一度的「森遊竹縣」活動將在10月31日封關，還剩3週左右的時間可以自我挑戰。縣府交通旅遊處統計，目前完登10條步道者已破千人，其中超過3成是連續4年都來挑戰的「舊雨」。

    縣府交旅處長陳盈州說，自2022年起舉辦「森遊竹縣」後，這個活動已成新竹縣每年的人氣活動之一，這從今年完登人數再度破千可見一斑。完登者中不乏年過70歲的長者，且有一家多人攜手挑戰的盛況。而最讓他們驕傲的就是，今年破千完登者中，有超過3成是連續參加第4年的「舊雨」，這不僅是對新竹縣的山海湖魅力按讚，也是對縣府規劃活動的肯定。

    陳盈州說，今年活動新增「隱藏版」任務，也就是只要完成10條步道，活動APP就會自動解鎖、出現海拔1500公尺的司馬庫斯巨木群步道路線挑戰，實際前往一睹「上帝的部落」的壯麗美景，完成巨木群步道者，就可直接獲得新竹縣吉祥物「皮皮獅」玩偶。

    而今年最受歡迎的前3名步道分為「漢卿步道、秀才步道」、「犁頭山、文山步道」及「四寮溪生態步道」，各自吸引超過1700人次參與。這些步道平均1小時到1.5小時就可完成，難度適中，很適合闔家大小一起挑戰，所以人氣特別旺。

    今年只要完成任一步道者就可抽背包椅，完登10條步道者可獲贈運動毛巾、紀念徽章等完登禮外，還能抽健身車。連4年都完登的人，則加碼獲得「皮皮獅」小夜燈1盞。

    新竹縣「森遊竹縣」活動，今年新增隱藏版任務，就是要解鎖如圖的「上帝的部落」司馬庫斯。（記者黃美珠攝）

    新竹縣「森遊竹縣」活動，今年新增隱藏版任務，就是要解鎖如圖的「上帝的部落」司馬庫斯。（記者黃美珠攝）

    新竹縣湖口鄉的「漢卿步道、秀才步道」是今年「森遊竹縣」活動的人氣王步道。（記者黃美珠攝）

    新竹縣湖口鄉的「漢卿步道、秀才步道」是今年「森遊竹縣」活動的人氣王步道。（記者黃美珠攝）

    關西四寮溪生態步道。（取自竹縣府官網）

    關西四寮溪生態步道。（取自竹縣府官網）

    司馬庫斯巨木群步道是今年「森遊竹縣」的終極挑戰。（記者黃美珠攝）

    司馬庫斯巨木群步道是今年「森遊竹縣」的終極挑戰。（記者黃美珠攝）

