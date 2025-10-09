海龍離岸風電計畫2號風場超前完成安裝 基座高度引發漁民擔憂

海龍離岸風力發電，二號場37座發電機裝設完成。（民眾提供）

「海龍離岸風電計畫」經過環評通過後，2號風場已完成37座風機安裝，3號風場36支風機預計明年底完工，雖然是位在彰化外海，但距離澎湖目斗嶼海域僅12海浬，為澎湖漁民傳統作業區，由於基座較低，加上無夜間照明設施，引發澎湖漁民擔憂，恐將對漁船航行安全造成危險。

「海龍離岸風電計畫」位於彰化外海約45-70公里處、水深約35-55公尺，包含海龍二號風場與海龍三號風場，係由日本三井物產、加拿大北陸能源及馬來西亞淨達力再生能源聯合開發，總裝置容量逾1GW。在防鳥擊改採大型風機、新增三腳套筒式的風機結構2次提出環差評估，獲得通過後旋即展開施工。

請繼續往下閱讀...

西門子歌美颯已於今年7月交付海龍2號風場所需風機，並於10月初全數完成安裝。3號風場所需的36支風機預計於明年中交貨完畢，並同步展開運輸與安裝。海龍2號風場（獲配容量532MW）的37座風機已順利完成安裝，比預計年底前完工超前進度；3號風場的36支風機將於明年完成安裝，總計73支風機生產的電力於今年6月起即陸續併入台電電網，對台灣於2026年達成再生能源占比20%政策目標將是一大助力。

新完工的海龍2號風場，澎湖漁民表示，風車底座過低，又是新作，漁民還不熟悉地理位置，且晚上沒標記很危險，同時距離目斗嶼傳統漁場，只剩下12海浬多，對於漁船航行安全造成威脅，呼籲相關單位正視此一問題。

海龍風電基座相當低，又無明顯標示，引發漁民擔憂。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法