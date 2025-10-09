為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國慶3天連假國5將湧7萬輛次車潮 縣府籲使用宜蘭好行3日券

    2025/10/09 09:17 記者游明金／宜蘭報導
    明天（10日）開始就是國慶3天連假，宜蘭縣政府預估，連假期間將有大量車潮湧上國道，國5單日雙向交通量預估達7萬輛次以上，部分路段將有壅塞情形。（資料照）

    明天（10日）開始就是國慶3天連假，宜蘭縣政府預估，連假期間將有大量車潮湧上國道，國5單日雙向交通量預估達7萬輛次以上，部分路段將有壅塞情形。「宜蘭好行3日券」已上路實施，國慶連假期間，民眾只需支付299元，在72小時內可無限次搭乘國道與縣內交通工具，歡迎多加利用。

    縣府交通處表示，依據往年經驗，國5在10日清晨5時就會湧現南下車潮，預計到下午5時連續12小時易出現壅塞，11日南下、北上都易壅塞，南下車多時段為清晨5時至下午3時，北上為上午10時至晚上9時，至於連假最後一天12日上午8時就會湧現北返車潮，預計持續到晚上9點以後。

    縣府呼籲遊客搭乘大眾運輸暢遊宜蘭，降低國5高速公路壅塞車流。縣府表示，宜蘭好行3日券299元票券即買即用可連續使用72小時，可無限次數搭乘範圍包含北宜國道客運、台鐵（鳳鳴臨時站至和平）及宜蘭縣內市區公車。

    鐵路運輸部分，台鐵10月9日至13日計5天，全線加開各級列車共計114班，其中行駛經宜蘭地區有6班列車；縣府也盤點停車需求，協調8所學校提供臨時停車，釋出298個停車位。

    至於蘇花改部分，南下車潮預計10日清晨6時湧現持續至上午12時；北返車潮預計12日上午11時至下午4時湧現，其餘時間多為順暢。因應連假蘇花路廊湧入大量車潮，部分時段禁止21公噸以上大貨車通行，請駕駛人注意。

    縣府表示，民眾欲查詢即時路況，可上交通部高速公路局、公路總局網頁查詢，並可於警廣即時路況、高公局1968APP、公路總局即時路況APP查詢，如有交通路況欲通報或查詢，可直接撥打1999服務專線，縣警局「交通緊急應變中心」市內電話03-9351274。

    「宜蘭好行3日券」已上路實施，縣府鼓勵遊客多加利用，減少國5塞車情況。（資料照）

