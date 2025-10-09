入秋首波東北季風今持續影響 國慶連假再度回到夏季感受

入秋首波東北季風昨正式抵達台灣，迎風面地區有局部短暫陣雨，一直到今早還是有些地方出現降雨的情況。（資料照）

入秋首波東北季風昨（8日）正式抵達台灣，迎風面地區有局部短暫陣雨，一直到今（9日）早還是有些地方出現降雨的情況，今仍受東北季風影響，迎風面大台北、基隆北海岸、宜花一帶仍有局部短暫陣雨機會，其他地方多雲到晴，明（10日）起國慶連假天氣會逐漸回到夏季感受，局部地區高溫可能超過36度以上。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，今台灣附近仍是受東北季風影響，迎風面大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮一帶仍有局部短暫陣雨機會，其他地方為多雲到晴，中南部山區午後有局部短暫陣雨。溫度部分，北、東地區白天高溫預報31-33度，不過雲層較厚的地方有機會只到30度上下，新竹及以南地區白天高溫則仍有32-34度，局部地區有35-36度或以上高溫出現的機會；今晚明晨在中北部、東半部低溫在25-27度之間，空曠地區有機會降到21-23度，南部地區低溫26-28度，空曠地區23-25度，各地日夜溫差較大，早出晚歸的民眾要注意。

明起東北季風逐漸減弱，天氣方面將逐漸回到比較偏夏季型，東半部有局部短暫陣雨，西半部則是大致晴朗穩定，午後山區有局部短暫陣雨，山區活動的民眾仍要注意午後的天氣變化。溫度方面則是白天普遍較為炎熱，各地高溫有32-35度，局部地區仍可能超過36度或以上。

下週一（13日）之後一直到下週五（17日）台灣附近大致為高壓迴流的偏東風為主，下週三、四（15-16日）可能微弱東北季風下來，但似乎比目前影響台灣的這一波還要更不明顯，真正比較顯著、強勢的東北季風仍要等到下週末（18-19日）才會南下來到台灣附近，前緣也可能伴隨鋒面系統掠過台灣北部、東部海面，預期到時候不論是天氣、溫度等都會有比較明顯的變化，後續預報值得持續留意。

熱帶擾動部分，第23號颱風娜克莉昨下午生成，預估明後天接近琉球群島北部、九州東南方海面一帶，然後12日之後將會大角度往東北到東北東方向迴轉，朝向日本南方、東南方海面迅速遠去。路徑上跟哈隆颱風有些類似，只是較為偏西，更靠近琉球、九州一帶，不過因為娜克莉的強度發展較弱，範圍也小得多，因此對台灣天氣沒有明顯影響，不過它的外圍環流卻可能影響琉球北部、九州南部、東南部的天氣，後續也可能配合西風帶內的冷空氣在日本附近形成鋒面系統，為本州太平洋側以及四國帶來局部較大的雨勢，提醒國慶連假期間要去日本的民眾要注意娜克莉颱風的影響。

