撐不下去！彰化火車站停車率太差經營權易手、最新價格曝

彰化火車站旁民營停車場多次調降費率仍不見起色，經營權易手。（記者湯世名攝）

撐不下去！彰化火車站前站民營停車場去年10月間啟用至今，因停車費率遭人詬病「太貴」，因而4度調整，不過消費者仍不買單，停車場汽車停車率始終差強人意，由於經營虧損，最近業者忍痛解約將經營權易手，最新停車費率也隨之曝光，有民眾發現，平日、假日停車費率都比以往便宜，且平、假日的收費上限也都「調降」，價格親民多了。

彰化火車站前站民營停車場，去年10月間啟用初期，民眾發現汽車進場即繳費，與後站扇形車庫停車場30分鐘內出場免費不同，認為不合理，業者在短短半個月內2度調整費率迎合市場；11月第3度調整，不僅比先前更優惠，且不分平、假日，晚間10點到早上8點，停車每半小時只要5元「銅板價」。不過今年6月費率又調整，即汽車平日從早上8點到晚間10點，每半小時收費20元，假日則收費25元；晚間10點到早上8點則是不分平、假日，每半小時10元。平日收費上限為180元，假日收費上限為240元。

不過儘管費率多次調整，汽車停車率不佳，業者慘澹經營苦撐，最終乾脆與台鐵解約，由新廠商進駐，收費看板已張貼完成，最新費率也隨之曝光。汽車平日每半小時收費15元，假日25元，平日收費上限150元，假日為200元。機車則是不分平、假日，停車每半小時10元，平日上限為每日（次）40元，假日上限為每日（次）70元。有網友說，這個費率看起來正常多了，以前不知道在貴什麼； 還有民眾說汽車收費上限變便宜了。

彰化火車站旁停車場經營權易手，最新收費價格曝光。（記者湯世名攝）

彰化火車站旁停車場停車狀況不佳，經營權也易手。（記者湯世名攝）

