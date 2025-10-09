為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    泰晤士世界大學2026排名出爐！台大進步32名、位列140近4年最佳

    2025/10/09 09:12 記者楊綿傑／台北報導
    台大在THE新的一期世界大學排名中，進步32名。（資料照）

    台大在THE新的一期世界大學排名中，進步32名。（資料照）

    英國泰晤士高等教育（THE）最新公布2026世界大學排名，台大較去年進步32名，衝到140名，是近4年最佳成績；而台灣共有14所大學位列世界千大範圍內，與去年相同。

    今年THE的世界大學排名前十強，由英國牛津大學居首，美國麻省理工學院摘下第2，美國普林斯頓大學及英國劍橋大學則並列第3，美國哈佛大學與史丹佛大學並排第5名，後面依序為美國加州理工學院、英國倫敦帝國學院、美國加州大學柏克萊分校、美國耶魯大學。

    而台大在THE 2023年的排名落在第187名，前年排名則上升35名位列第152名，去年下降20個名次到第172名，今年則回升32個名次往前到第140名，也創下近4年最佳名次。

    此次台灣有14所大學位列千大之內，與去年相同。除了台大外，中國醫藥大學名列301名至350名區間；亞洲大學、台科大、清大、陽明交通大學、台北醫藥大學名列401名至500名區間；其他還有成大、台師大、雲科大3校位於501名至600名區間，長庚大學、中山大學、元智大學3校位於601名至800名區間，高醫大則位於801名至1000名區間。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播