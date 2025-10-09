泰晤士世界大學2026排名出爐！台大進步32名、位列140近4年最佳

台大在THE新的一期世界大學排名中，進步32名。（資料照）

英國泰晤士高等教育（THE）最新公布2026世界大學排名，台大較去年進步32名，衝到140名，是近4年最佳成績；而台灣共有14所大學位列世界千大範圍內，與去年相同。

今年THE的世界大學排名前十強，由英國牛津大學居首，美國麻省理工學院摘下第2，美國普林斯頓大學及英國劍橋大學則並列第3，美國哈佛大學與史丹佛大學並排第5名，後面依序為美國加州理工學院、英國倫敦帝國學院、美國加州大學柏克萊分校、美國耶魯大學。

請繼續往下閱讀...

而台大在THE 2023年的排名落在第187名，前年排名則上升35名位列第152名，去年下降20個名次到第172名，今年則回升32個名次往前到第140名，也創下近4年最佳名次。

此次台灣有14所大學位列千大之內，與去年相同。除了台大外，中國醫藥大學名列301名至350名區間；亞洲大學、台科大、清大、陽明交通大學、台北醫藥大學名列401名至500名區間；其他還有成大、台師大、雲科大3校位於501名至600名區間，長庚大學、中山大學、元智大學3校位於601名至800名區間，高醫大則位於801名至1000名區間。

