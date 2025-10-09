為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    來自雲嘉8200份現烤點心 「麵包超人」為花蓮帶來希望香氣

    2025/10/09 08:53 記者林宜樟／嘉義報導
    虎珅現烤點心餐車帶著雲嘉地區的愛心到花蓮災區提供現烤麵包與點心。（黃堂珅提供）

    花蓮縣光復鄉受創嚴重，街道滿目瘡痍與泥濘，卻在一股暖流的愛心，被溫暖的香氣包圍，來自嘉義的「虎珅現烤點心餐車」負責人黃堂珅，帶著雲嘉地區親友與各界善心人士的愛心，駛入光復鄉災區，用8200份現烤出爐的蛋塔與麵包傳遞關懷，現場災民與志工稱他們為「麵包超人」，為災區帶來希望的香氣。

    黃堂珅說，雲林一家營造公司鍾董事長一家、嘉義和聯境金虎爺會及嘉義親友資助，最近多次到光復鄉共發放8200份現烤點心，對象包括光復鄉的災民、志工及國軍弟兄；活動由光復鄉民代表會主席廖翊鈞夫婦協助，在代表會前方的空地現場烘焙，香氣在風中飄散，周邊仍是滿地泥濘與灰塵的災區，熱騰騰的香味，讓人感受愛心的溫度。

    黃堂珅說，現場環境艱困，地上滿是淤泥與碎石，大型車輛不斷進出運送泥土，走幾步就可能滑倒，「我自己就摔了三次」，但看到大家都在努力幫忙清淤，真的很感動，儘管天氣炎熱、泥濘未乾，志工仍堅持在第一線，用一顆顆新鮮出爐的麵包，慰藉疲憊的人心。

    有來自基隆的年輕女孩，獨自搭火車來到災區當志工，主動協助分送麵包，鍾董事長更帶著母親與太太親自上陣，出錢出力，居民與志工接過熱麵包，有人感動說，大多數收到的都是乾糧或便當，能吃到熱騰騰的麵包與點心，真的很幸福。

    由於部分地區仍交通不便，小蜜蜂志工車隊主動協助配送，把一籃籃麵包送進偏遠災區，有人親切喊「麵包超人」，讓黃堂珅驚喜又感動，「我們來自不同地方，但在這裡，大家像一家人一樣，彼此幫忙。」

    光復鄉的災後重建仍困難重重，許多道路仍被阻塞，倒塌的房屋與車輛隨處可見，黃堂珅說，廖翊鈞主席的物資車仍每日奔波不停，持續將生活物資送往各村落，希望政府與社會各界能持續關心光復，讓這份愛繼續延續。

    雲嘉地區的善心人士到花蓮獻上愛心。（黃堂珅提供）

    從白天到夜晚提供現烤麵包與點心。（黃堂珅提供）

    志工將麵包與點心送到國軍手中。（黃堂珅提供）

    8200份麵包與點心，讓災民稱為「麵包超人」。（黃堂珅提供）

