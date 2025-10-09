宜蘭羅運風雨球場外人行道 禁停汽機車違者開罰

礙於機車停車空間有限，羅東運動公園磚道試辦開放停機車。（記者王峻祺攝）

宜蘭羅東運動公園風雨球場，啟用迄今1年多，能遮陽擋雨外，夜間照明又開放至晚上10點，深獲球友歡迎，但機車格有限，許多人貪圖便利，違停人行道阻礙動線，宜蘭縣立體育場祭出罰則公告禁停，但也試辦外側磚道可供停放，民眾多半自律配合。

原羅東運動公園籃球場老舊，無頂棚設計每到下雨就會乏人問津，民眾雨天苦無運動去處頻頻抱怨，去年宜蘭縣政府引進綠能，打造太陽能光電風雨球場後，使用率大幅提升，每天運動人潮絡繹不絕。

請繼續往下閱讀...

不過鄰近風雨球場的第二停車場，停車空間有限，尤其機車位更是一位難求，球友騎機車赴球場打球，多半把車直接騎上人行道，造成行人動線困難，加上一旁就是薛長興全齡風雨樂活館，吸引許多親子、長者遊憩，為避免引發民怨，宜蘭縣立體育場公告禁停。

宜蘭縣立體育場表示，緊鄰球場的人行道，已放置三角錐並張貼多組公告，禁止汽、機車進入，車輛依規停放停車場，違規停放將拍照存證，依宜蘭縣公園管理自治條例，處新台幣1200元至6000元罰鍰。

宜縣體育場指出，礙於機車族需求，目前則開放無障礙人行通道下方的磚道，試辦停放機車，請民眾將機車依規定停放整齊，雨天地面濕滑也應注意安全，並留通道進出，避免影響出入，另派員積極巡查車輛停放狀況，目前球友相當自律，經勸導均依規停放，並未開出罰單。

羅東運動公園風雨球場試辦磚道停放機車，民眾自律遵守。（記者王峻祺攝）

宜蘭羅東運動公園風雨球場外禁停汽、機車，違者將開罰。（記者王峻祺攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法