為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭羅運風雨球場外人行道 禁停汽機車違者開罰

    2025/10/09 09:10 記者王峻祺／宜蘭報導
    礙於機車停車空間有限，羅東運動公園磚道試辦開放停機車。（記者王峻祺攝）

    礙於機車停車空間有限，羅東運動公園磚道試辦開放停機車。（記者王峻祺攝）

    宜蘭羅東運動公園風雨球場，啟用迄今1年多，能遮陽擋雨外，夜間照明又開放至晚上10點，深獲球友歡迎，但機車格有限，許多人貪圖便利，違停人行道阻礙動線，宜蘭縣立體育場祭出罰則公告禁停，但也試辦外側磚道可供停放，民眾多半自律配合。

    原羅東運動公園籃球場老舊，無頂棚設計每到下雨就會乏人問津，民眾雨天苦無運動去處頻頻抱怨，去年宜蘭縣政府引進綠能，打造太陽能光電風雨球場後，使用率大幅提升，每天運動人潮絡繹不絕。

    不過鄰近風雨球場的第二停車場，停車空間有限，尤其機車位更是一位難求，球友騎機車赴球場打球，多半把車直接騎上人行道，造成行人動線困難，加上一旁就是薛長興全齡風雨樂活館，吸引許多親子、長者遊憩，為避免引發民怨，宜蘭縣立體育場公告禁停。

    宜蘭縣立體育場表示，緊鄰球場的人行道，已放置三角錐並張貼多組公告，禁止汽、機車進入，車輛依規停放停車場，違規停放將拍照存證，依宜蘭縣公園管理自治條例，處新台幣1200元至6000元罰鍰。

    宜縣體育場指出，礙於機車族需求，目前則開放無障礙人行通道下方的磚道，試辦停放機車，請民眾將機車依規定停放整齊，雨天地面濕滑也應注意安全，並留通道進出，避免影響出入，另派員積極巡查車輛停放狀況，目前球友相當自律，經勸導均依規停放，並未開出罰單。

    羅東運動公園風雨球場試辦磚道停放機車，民眾自律遵守。（記者王峻祺攝）

    羅東運動公園風雨球場試辦磚道停放機車，民眾自律遵守。（記者王峻祺攝）

    宜蘭羅東運動公園風雨球場外禁停汽、機車，違者將開罰。（記者王峻祺攝）

    宜蘭羅東運動公園風雨球場外禁停汽、機車，違者將開罰。（記者王峻祺攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播