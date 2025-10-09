921大地震逃過一劫 他環島奔赴花蓮災區化身按摩超人

花蓮光復糖廠的按摩超人團為鏟子超人等有需要的志工、民眾按摩紓壓。（黃仕昌提供）

20餘年前921大地震逃過一劫的台南河川志工黃仕昌，得知這次花蓮光復糖廠成立有按摩超人團，特別請了3天假，從台南開了11小時的車，到光復鄉重災區加入按摩超人團，為鏟子超人等志工、民眾按摩紓壓，當了2天按摩超人及接駁志工後，昨天再接送要返回西部的志工，特別開車從花蓮北上返回台南，完成環島一圈的超人志工任務。

黃仕昌當年在南投租屋工作，在921大地震前剛好被父親叫回台南，地震發生後他的租屋處嚴重倒塌，他因回台南而逃過一劫。後來，他投入社區營造、參加河川志工、護蟹志工，迄今已10餘年。多年前台東發生風災，他也趕往擔任志工協助災後清理工作。

請繼續往下閱讀...

黃仕昌說，這次花蓮洪災光復災情慘重，因多年前參加文化部前身的文建會網路學院研習，而認識馬太鞍部落的學員而與光復鄉結緣。看到全國志工義無反顧趕往災區服務，非常感動，但他鏟土做不來，因先前曾習得按摩技術，目前也在中華醫事科大精進學習按摩，得知花蓮光復糖廠成立有按摩超人團，特別請假於中秋節當天開車前往花蓮。

因路途實在太遙遠，黃仕昌中途曾在台東停留休息，台九線又在施工，前後開了11小時才抵達光復。在這2天擔任志工期間，他除了按摩服務外，一有空閒也充當接駁志工，在光復車站、糖廠及佛祖街之間來回接駁服務有需要的民眾、志工。

他說，參與這次志工任務，在助人之外，也與各按摩超人交流學習，讓他獲益良多。他的超人按摩團群組多達270人，來自全國各地的光復超人按摩團都好厲害，各有各的專長。大家義務付出，現場氛圍志工氣場強大，彼此合作、義務付出，這就是台灣人的互助精神，令人感動。

志工黃仕昌環島奔赴花蓮災區化身按摩超人。（黃仕昌提供）

黃仕昌說，他鏟土做不來，因先前曾習得按摩技術而加入按摩超人團。（黃仕昌提供）

花蓮光復糖廠成立有按摩超人團，為來自全國各地的志工及民眾服務。（黃仕昌提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法