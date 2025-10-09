國道吸睛神T霸『大陳絞骨藍』退場！彰化人哀號：找不到回家的路

大陳絞骨藍廣告T霸，日前下架了！有網友哀號。（記者顏宏駿翻攝自彰化臉書社群）

被喻為彰化縣「最具話題性」也是效果最好的高速公路T霸廣告「大陳絞骨藍」最近悄悄下架了！有網友哀號「以後找不到回彰化的路！」，這支位於溪湖交流道附近的T霸為國道獨一無二，但因為「不知賣什麼？」而引發來往車友或網友討論，有人稱它是「彰化地標」，現在成了「彰化人的回憶殺」。

彰化境內近百支T霸，就屬它「最吸睛」，廣告板上寫著「大陳絞骨藍」旁邊有半身人頭照。二年前「初登場」就引發話題，因為當時正值大選年，有人說這是「選舉看板」，名為「藍骨絞（倒著唸）」的候選人，老家在「大陳島」，準備出來競選，但後來彰化政壇並沒有這號人物出現。

請繼續往下閱讀...

總統、立委選戰落幕「大陳絞骨藍」的話題不減，有人用諧言梗說這是股票分析師教人買「藍絞（籌）股」，也有人說，這是賣「情趣用品」，因為很多人看成「大藍絞」，應該是壯陽藥。

最後答案揭曉，原來「絞骨藍」是七葉膽最為廣泛的別名，因其味甘甜，可作為日常飲品，被譽為「南方人參」，中南部許多電台都有販售。

一名遊覽車隨車小姐說，業者把廣告做在這裡，算是高招。數年前，業者派出多位行銷人員（小蜜蜂）游走在國道的休息站，只要跟遊覽司機談好佣金，就可以上車賣「絞骨藍」，從西螺休息站至泰安休息站，距離最遠，銷售最頻繁。行銷人員若在西螺上車，泰安下車，利用約40分鐘的車程販售，到休息站就有同事補貨，他們就是這樣來來回回在遊覽車內打遊擊、賣絞骨籃。只是沒想到「大陳絞骨藍竟成為吸睛度超高的廣告T霸」。

她揣測，這支廣告太成功了，老闆可能認為已造成話題，也教會民眾什麼叫「絞股籃」，不想再花每月4、5萬的廣告費。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法