花蓮光復災後復原 台灣創價學會捐助300萬重建

台灣創價學會共同執行長林澤（左2）、吳青蓉（左1）代表捐助300萬元賑災金，由財團法人賑災基金會董事長陳時中（右2）代表接受。（台灣創價學會提供）

花蓮縣光復鄉遭馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，賑災基金會累計已收到逾10億元善款，台灣創價學會也捐助300萬元共襄盛舉。

花蓮光復堰塞湖溢流災情慘重，目前進入災後復原階段，賑災基金會從9月25日起1個月的募款，截至10月7日已募得28萬多筆、金額破10億元善款，台灣創價學會共同執行長林澤、吳青蓉也代表捐助賑災金300萬元，由行政院政務委員、財團法人賑災基金會董事長陳時中代表接受。

陳時中代表政府表達感謝，表示每當國家遭遇困難時，創價等民間團體發揮積極助人精神，並協助政府進行各項災後復原與重建工作，面對此次災害，台灣創價學會第一時間成立「救災前進指揮中心」，關懷該會會員的受災情況，並積極調度各項救災資源，出動怪手、山貓等機具，協助災民清除汙泥，該會鄰近光復鄉的據點，則提供給消防隊等救難人員使用。

另創價學會每天舉行「祈福唱題會」，全台各地會員一同透過唱誦經文，為罹難者追善冥福，並祈求救援及重建工作順利進行。

