    首頁 > 生活

    6年磨一線！台南捷運綠線出土點「西移」工程破千億

    2025/10/09 08:10 記者洪瑞琴／台南報導
    台南捷運綠線示意圖。（圖擷取自「台南市捷運工程處官網）

    台南捷運綠線示意圖。（圖擷取自「台南市捷運工程處官網）

    台南捷運綠線因穿越市區、路線爭議大，討論已逾6年。市府依地方意見再度調整方案，將原定於水萍塭公園的西端出口，向西延伸至永華二段、建平路口附近，地下化長度由4.56公里增加至5.84公里，工程經費概估從968億元提升為1027億元。

    捷運綠線是台南捷運網的重要東西向主軸，串聯文教區、醫院、商圈與洽公地帶。初期規劃通過成功路、西門路，引發住戶與商家反彈，也有民眾憂心破壞古蹟天際線。市府後續提出5條替代路線，其中經花園夜市方案一度引發熱議。考量舊城區道路狹小、景觀受影響，最新版本改採「部分地下化」，並將東端延伸至台39線保吉路口，以利未來銜接深綠線。

    南市交通局指出，新方案調整後，捷運「G13」車站將由西門路改設於永華、夏林路口，服務範圍可涵蓋海安商圈與水萍塭公園，10月底將再舉辦地方說明會。初步地下化車站規劃包括G08成功大學、G09成大醫院、G10台南車站、G11台南醫院、G12南美館二館與G13西門等6站。交通局說，地下化延伸可兼顧地方需求與都市景觀，雖須封閉永華三街部分出入口，但整體動線仍順暢，獲地方最大共識。

    市議員蔡宗豪指出，水萍塭周邊人潮多、運動人口密集，若能設站，生活便利度勢必提升。議員沈震東則提醒，「和意西門站」至「市政府站」間距約兩公里，海安、金華商圈恐被捷運略過，建議增設車站或調整出土段，以兼顧通勤與觀光效益。

    台南捷運綠線全長17.23公里，規劃設19座車站（含6座地下、13座高架）。永康—歸仁段採高架、市區採地下、安平段再轉高架，目前仍在可行性研究階段，市府期望修正後方案可平衡交通建設與城市風貌。

