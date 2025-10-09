台中國慶晚會今晚登場 交通局彩繪公車成打卡亮點

台中國慶晚會今晚登場，交通局在雙節巴士進行彩繪慶祝。（市府提供）

台中市今天晚上將在文心森林圓滿戶外劇場舉辦國慶晚會，總統賴清德及立法院長韓國瑜都會出席，而10日晚上在南投有長達40分鐘的國慶焰火，這兩天將有很多人來中台灣，台中市政府交通局特別推出國慶公車塗裝及台灣大道公車專用道燈箱廣告布置，路線行經山、海、屯、都，伴隨民眾下上車，而雙節公車也化身「國慶晚會行動看板」，成為民眾打卡拍照的超人氣公車。

交通局長葉昭甫表示，今年國慶晚會主題是「晚會在台中、焰火在南投」，交通局特別規劃彩繪公車，包含行駛於台灣大道的雙節公車，以及行經國慶會場的綠2路電動公車，迎接雙十國慶彩繪公車，行駛路線遍及山、海、屯、都四大生活圈，鼓勵民眾參加國慶活動，多搭乘公車、捷運、台鐵、YouBike等大眾運輸工具，還能與國慶彩繪公車來場美麗的相遇。

交通局表示，國慶彩繪公車讓公車不只是交通工具，更是傳遞國慶喜悅的移動舞台，此外，在台灣大道公車專用道的主要站點，包含忠明國小、頂何厝、市政府、新光、遠百等人潮聚集地，在燈箱及佈告欄處張貼國慶晚會迎賓主視覺，提供醒目的晚會及焰火日期等資訊，方便民眾妥善安排行程。

交通局並呼籲，民眾前往在圓滿戶外劇場舉辦的國慶晚會，盡量利用大眾運輸，國慶晚會的會場鄰近捷運綠線文心森林公園站，搭捷運或公車都非常便利，會場周邊道路因應活動交通管制，10月9日國慶晚會當日自下午2時起，市公車路線5路、綠2、83路、89路及157路，共計7條路線改道，請民眾特別留意搭乘站點資訊。

交通局在台灣大道公車專用道換上國慶燈箱廣告布置。（市府提供）

