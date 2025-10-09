為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    東北季風持續！今各地多雲到晴 迎風面偶陣雨

    2025/10/09 06:27 即時新聞／綜合報導
    中央氣象署表示，今天迎風面偶有局部短暫陣雨，花東及大台北地區亦有零星降雨機率，其他地區為多雲到晴。（資料照）

    中央氣象署表示，今天（9日）環境仍吹東北季風，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨，花東及大台北地區亦有零星降雨機率，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及苗栗以南山區也有小範圍的雷陣雨發展。

    溫度方面，迎風面高溫略降，桃園以北及東半部高溫為31至33度，其他地區為32至34度，尤其南部溫度較高，局部仍可能來到36度左右。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，氣溫27至31度；金門晴時多雲，氣溫27至32度；馬祖晴時多雲，氣溫27至30度。

    東北風偏強，桃園至彰化、恆春半島沿海及各離島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。週五（10日）之前適逢年度大潮，新北至台中沿海及澎湖、金門、馬祖漲潮期間潮位偏高，應注意海水倒灌與局部淹水等狀況，海邊活動應注意安全。

    位於日本南方海面的第22號颱風哈隆（HALONG）以東北轉東北東方向前進，對台灣天氣無直接影響，其外圍環流可能影響日本關東的天氣；第23號颱風娜克莉（NAKRI）位於硫磺島西南方海面上，預估朝西北方向往琉球東南方海面前進，因距離遙遠，對台灣天氣無直接影響。

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

    週五東北季風減弱，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東部、東南部地區及大台北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後苗栗以南山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。

    週六（11日）基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。下週日（12日）至週三（15日）東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

