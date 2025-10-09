哈隆、娜克莉雙颱共存 氣象專家：東北風影響3地有零星降雨

吳德榮指出，目前在日本南方海面及琉球東南方海面，分別有「強颱哈隆」及「輕颱娜克莉」，根據預測侵襲日本本土的機率低，且雖然雙颱共存，但各自獨舞。（圖擷自氣象署）

氣象專家指出，連假天氣各地大多仍晴時多雲，受東北風影響，今日至週六迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部偶有零星降雨，午後山區偶有局部零星降雨。目前在日本南方海面及琉球東南方海面，分別有「強颱哈隆」及「輕颱娜克莉」，根據預測侵襲日本本土的機率低，且雖然雙颱共存，但各自獨舞。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至國慶連假第2天（9至11日）因微弱東北風，迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部偶有零星降雨的機率；各地大多仍晴時多雲，午後山區偶有局部零星降雨的機率。今日北台高溫因雲量稍增而微降，其他各地白天仍偏熱。

吳德榮表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，國慶連假第3天至下週三各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區有局部短暫陣雨，東半部偶有零星降雨的機率。

吳德榮提到，根據今晨2時紅外線雲圖顯示，日本南方海面有「強颱哈隆」，琉球東南方海面則有另一「輕颱娜克莉」。根據最新「路徑潛勢預測圖」及「暴風圈侵襲機率圖」顯示，「強颱哈隆」在日本南方海面轉向東北東前進，侵襲日本本土的機率低；「輕颱娜克莉」則向西北進行，未來前進至琉球東方海面，亦有大迴轉的路徑，預估也會閃過日本本土。雖然有雙颱共存，但各自獨舞、不符合共舞的特徵。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，週五受東北季風減弱影響，迎風面的基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，花東及大臺北地區亦有零星降雨機會；其它地區則為多雲到晴天氣。午後雷陣雨的發生，會以苗栗以南山區及南部地區最有機會。

週六環境轉為偏東風，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨；其它地區則維持為多雲到晴。午後對流發展，中南部地區及其它山區都有局部短暫雷陣雨發生的機會。

週日受偏東風影響，迎風面的東半部地區及恆春半島都有零星短暫陣雨機會，其它地區則仍維持為多雲到晴天氣。午後雷陣雨發展，仍以中南部地區及其它山區發生機會較大。

