「挖土機超人」林鴻森花蓮救災殉難舉國不捨 家屬遵從遺願不舉辦公祭

挖土機超人林鴻森在光復鄉災區救災身影。（家屬提供）

桃園市全福工程行老闆林鴻森，在花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖發生溢流造成光復鄉重災次日，即偕姪子載運救災利器小山貓與小型挖土機馳援花蓮災區，連續救災8天因左腳受傷感染就醫，卻因感染引發敗血症於中秋夜宣告不治，「挖土機超人」救災殉難，全台各界不捨同悲，總統賴清德聞訊親往靈堂上香致敬，悲讚林鴻森用生命詮釋了「台灣最美的風景是人」。對於各界關心後事事宜，家屬商議決定遵從林鴻森遺願，將於10月22日舉行家奠禮（不對外公開）後火化入塔，不舉辦公祭。

林鴻森家屬透過協助喪葬事宜的桃園市龍福禮儀發出聲明：「家屬對於社會各界的關懷與慰問，表達誠摯的感謝，但期盼能有更多屬於自己的時間，靜心陪伴父親，今（9）日起林鴻森先生靈堂開放時間為上午10點至中午12點，並婉謝外界主動贊助、奠儀、花籃及各類奠品，同時不接受任何公益團體募款，期盼各界能將這份愛心與善意，化為對社會的關懷與助力。對於公部門發放之慰問金與喪葬補助，家屬會依法申請、正常受領。」

請繼續往下閱讀...

「家屬同時感謝各方親友、各界長官與同仁的關心與協助，每一份慰問與祝福，家人都感念在心。」

龍福禮儀負責人林奕華表示，因與家屬有長久的情誼與因緣，承蒙信任委託協助林鴻森後事讓他深感榮幸，將銘記林老闆的大愛與奉獻，以最專業、最負責的態度，陪伴家屬圓滿完成這段莊嚴而溫情的告別之路。

林鴻森生前旅遊時留下的瀟灑身影。（家屬提供）

林鴻森先生靈堂位於桃園市大有路「佛緣苑會館二館」，即起僅上午10點至中午12點開放各界致意緬懷。（林奕華提供）

林鴻森先生靈堂位於桃園市大有路「佛緣苑會館二館」，即起僅上午10點至中午12點開放各界致意緬懷。（林奕華提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法