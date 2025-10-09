為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    高雄新闢並擴充9座滯洪池 增加滯洪量78萬噸

    2025/10/09 00:12 記者陳文嬋／高雄報導
    八德滯洪池目前整地中。（記者陳文嬋攝）

    高雄市水利局今年將投入4億元，新闢鳳山區八德等5座滯洪池，並擴充三民區雙湖公園等4座滯洪池容量，有3座今年底前完工，其餘明年底前完成，將增加滯洪量78萬噸，總滯洪量提升到576萬噸。

    高雄現有25座滯洪池，滯洪量498萬噸，被視為防災利器，市長陳其邁施政報告提及，今年將投入4億元，增加鳳山區八德、苓雅與鳳山交界正義、鳥松區十九灣、仁武區八卦及慈惠等公園共5座滯洪池，擴充三民區雙湖及金獅湖、岡山區劉厝及白米公園共4座滯洪池。

    以十九灣滯洪池近5公頃，將投入經費1.5億元最多，增加19.5萬噸滯洪量，可降低曹公新圳洪峰流量，改善地方積淹水；其次八德滯洪池將投入6千萬元，提升4萬噸滯洪量，改善鳳山赤山一帶積淹水，更成為地方休閒好去處。

    此外，仁武區五和路、八德北路一帶地勢低窪，豪雨經常造成積淹水，水利局與教育局合作，於北屋排水上游，選定文中、小中間2處校地，將投入3千萬元，增設八卦公園滯洪池，增加5萬噸滯洪量，可有效紓解仁武區洪患風險。

    水利局說，正義、雙湖、金獅湖滯洪池如火如荼趕工，將於今年底前完工；十九灣、劉厝及白米滯洪池目前施工中；八德、八卦、慈惠滯洪池剛完成發包，出動怪手進行整地，近期正式進場施工，整體工程明年底前完成。

