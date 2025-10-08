衛武營Open House！10/10免費觀賞演出 詹朴設計新制服曝光

衛武營打造新制服亮相，將以嶄新形象溫暖迎賓。（衛武營提供）

衛武營國家藝術文化中心歡慶7週年，10月10日Open House敞開四廳院，推出14項共19場精彩節目，邀請眾人免費觀賞演出，由國際知名設計師詹朴為服務人員打造新制服全新亮相，以嶄新形象溫暖迎賓，更展現台灣軟實力。

衛武營Open House從早晨到深夜14項共19場精彩節目輪番登場，從音樂廳的世界級管風琴獨奏、戲劇院的爆笑經典相聲、歌劇院的獨家舞蹈排練直擊，到戶外劇場星空下《眾人的搖擺》音樂派對，與北廣場的永續主題市集。

衛武營邀請國際知名設計師詹朴為服務人員操刀新制服，以沉穩黑、白色系為基底，融合衛武營建築流線輪廓與當代美學，不僅為場館注入藝術時尚的新活力，更以「Made in Taiwan」展現在地設計與製造實力，以具體行動深化「眾人的藝術中心」的承諾，確保每名觀眾享受最舒適、溫暖的藝術體驗。

藝術總監簡文彬說，衛武營Open House將廳院大門完全打開，迎接觀眾參加7週年派對，服務人員是民眾踏入廳院第一印象，10日換上旅英知名設計師詹朴打造的全新制服，以嶄新形象陪伴大家迎接衛武營7歲生日，讓每一次引導、每一句問候在專業中傳遞出更多溫暖，邀請大家10月10日回營一起慶祝，親身感受衛武營的改變與喜悅。

詹朴說，衛武營建築就是一件巨大藝術品，員工也屬於這片風景，新裝把衛武營建築輪廓線條藏在不同服裝細節中，多以褲裝和襯衫、翻領外套搭配方便服務，計時人員則穿著較寬鬆拼接型長袖上衣，服裝燙印「CENTER FOR THE ARTS，ARTS FOR THE PEOPLE」標語，展現衛武營一直在實踐眾人的藝術中心。

