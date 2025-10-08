桃園市圖「青埔智慧科技分館」開箱 30組體驗10/12起報名

桃市圖青埔智慧科技分館新亮相，即將於10月29日開館。（桃園市立圖書館提供）

桃園市立圖書館再添新據點！位於中壢青埔的「青埔智慧科技分館」，之前作為舉辦世界客家博覽會世界館及日本動漫作品「進擊的巨人」現身台灣燈會的場館，經過整修，10月29日開館，新館以「智慧科技×閱讀創新」為核心概念，結合桃園埤塘意象與前瞻科技設備，打造兼具人文底蘊與智慧應用的未來型圖書館。

桃園市立圖書館為迎接開館，同步推出「圖書科技亮點大解謎」闖關活動，邀民眾於當日下午3點起入館探索館內科技亮點，完成任務即可獲得精美小禮物。活動自10月12日起開放報名，限額30組，詳情請見桃園市立圖書館官網。

桃園市立圖書館館長施照輝說，青埔智慧科技分館設於「亞矽IoT展廳」內，鄰近桃園國際棒球場及A19桃園體育園區站，交通便利。建築設計融合自然景觀與科技元素，並攜手知名建築師及多家智慧設備廠商，導入多項創新系統，提供更便捷與互動的閱讀體驗。

青埔智慧科技分館不僅是青埔地區的重要文化據點，更象徵桃園智慧閱讀的新里程碑，館內有多項智慧裝置，並導入科技輔助場館營運，透過智慧系統、自助服務及創新閱讀設備，讓圖書館不再只是藏書空間，而是連結科技、學習與生活的創意平台，也是市民造訪桃園智慧文化的新地標！

青埔智慧科技分館館藏逾2萬3000冊，提供超過50種報紙與期刊，另備有3000餘本兒童讀物，規劃服務櫃台、一般閱覽區、期刊報紙區、資訊檢索區、研習教室與兒童閱覽室等空間，打造舒適多元的閱讀環境。

施照輝說，青埔智慧科技分館不只是市圖新場館，更是桃園閱讀城市願景的重要實踐。希望透過科技與閱讀的結合，打造全民共享的智慧生活場域，讓閱讀成為市民生活的一部分，也讓圖書館成為連結知識與創新的橋梁。

桃市圖青埔智慧科技分館外觀新亮相。（桃園市立圖書館提供）

桃市圖青埔智慧科技分館新亮相，即將於10月29日開館。（桃園市立圖書館提供）

桃市圖青埔智慧科技分館之前是日本動漫作品「進擊的巨人」現身台灣燈會的場館。（資料照，記者李容萍攝）

