強迫每天拍五百張 許小西「給金門好看」攝影展登場

許小西（右一）介紹拍照作品，彷彿變成一個說故事高手。（記者吳正庭攝）

「給金門好看─許小西攝影展」今天起在金寧鄉公所展至12月31日。自我要求「每天拍500張」照片的金門攝影達人許進西，精選39張田野、生態、砲火的精彩作品；他破天荒公布為何自稱「小西」的小秘密。

許小西是「金門藍眼淚」版主，多年前，當金門各地紛傳「藍眼涙」卻不知現身何處時，小西哥會自己開著車，跑遍金門各大海邊，在薄薄的夜色中，獨自摸黑當「報馬仔」；也許眾人在某處沈浸一片藍海的同時，忽然又看見小西哥在不知名的岸邊上傳剛獨家拍下浪漫的藍眼淚。

他指著參展1張用雙手捧著的藍眼淚照片，就是想告訴對方，「要把充滿金門故事的藍眼淚送給你」。

「小西哥」、「西哥」本名許進西，拍照慣用「許小西」；他謙稱，「小西」用金門話叫「歲西」，像是「長不大」的孩子，其實，他希望隨時保有童心、童趣，讓看到照片的人能感染到那分純真的氣息。

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允說，看小西的照片，會覺得「你不會知道這片土地有多美，直到你真正看見她」。金門縣攝影學會理事長黃邦培說，網路的發達，讓很多人看見小西的照片，發現「金門真的很美」，進而踏上這塊土地；他知道小西「機」不離手，每天強迫拍500張照片。

許小西攝影展有古寧頭北山洋樓的「那一顆光」，有兩隻拔地而起騰空較勁的孔雀，有「雷區」網的戴勝，還有隨火焰倏地飛出，在空中凝結的砲彈，彷彿每1幀照片都有說不完的故事，向來客表達「給金門好看」。

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允，大讚許小西常上山下海、披星戴月，拍下金門之美。（記者吳正庭攝）

金門縣文化局長陳榮昌說，許小西攝影展是藝術走入社區的典範。（記者吳正庭攝）

金門縣攝影學會理事長黃邦培說，許多人是透過網路看見許小西的照片，發現「金門真的很美」。（記者吳正庭攝）

「給金門好看─許小西攝影展」即日起在金寧鄉公所展至12月31日。（記者吳正庭攝）

「給金門好看─許小西攝影展」開展，金寧鄉長楊忠俊（前排左三）、鄉代表翁明惠（前排右一）及地區藝術團體龍頭都到場祝賀。（記者吳正庭攝）

