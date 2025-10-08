加速政院慰助金發放 交通部光復大同訪視完成率101％、造冊419戶

交通部次長陳彥伯到花蓮視察交通部作業。（交通部提供）

交通部今天（8日）晚間公布統計，為加速行政院慰助金發放作業，交通部已組成14人家戶訪視小組，進入光復鄉大同村逐戶訪查，協助民眾填寫表件；訪視完成率101%、造冊率約82%，為行政院發放慰問金準備。

交通部統計，截至今天為止，訪視作業原估計508戶，已完成訪視514件，完成率達101%；其中完成造冊419戶，造冊率約82%，將持續進行訪視，儘速完成相關作業。

交通部公路局報告也指出，馬太鞍溪橋修復作業正依期程推進，預計15日前完成涵管便道通行；同時依季連成總協調官指示，台9線及台11甲線省道沿線邊溝清淤作業預定10日前完成，目前公路局正全力動員人力與機具趕辦。

交通部次長陳彥伯今天到花蓮視察交通部作業，並表示，為便利民眾洽辦各項手續，行政院災後慰助服務站自17日啟動一站式服務；交通部由公路局、觀光署及郵政公司派員駐點，提供車輛報廢慰助補助申請、車輛報廢及駕照換（補）發、旅宿補助諮詢與郵政業務等多項服務，定點受理民眾申請，簡化行政程序。

截至今天下午4時止，公路局監理服務共受理車籍及駕籍相關案件630件，包含汽車241件、機車364件、微電車25件等；觀光署則提供「旅宿安置方案」諮詢，協助民眾了解申請所需資料及可申請旅宿名冊，共服務28人次。

另外，中華郵政受理掛失補副、更印、更補金融卡102件，另提供郵政業務諮詢約48人次。陳彥伯也到交通部觀光署服務櫃檯，了解「花蓮縣短期安置旅宿補助」方案執行情況。

