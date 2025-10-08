迪士尼樂園首度來台招募實習生！前進高餐大 她不惜延畢追夢

迪士尼集團國際人力招募顧問團隊Steve Crowstonm （藍衣者）與Roy Quispe（紅衣者）向學生說明實習性質。（記者洪臣宏攝）

美國總統川普雷厲風行緊縮外籍留學生及工作簽證，迪士尼集團也受到衝擊，透過台灣駐紐約辦事處聯繫，派人跨海來台，鎖定高雄餐旅大學招募實習生，這是迪士尼首度來台，有學生為把握美國夢難得機會，不惜延畢。

迪士尼國際人力招募經理Steve Crowstonm與Roy Quispe連袂抵台，今（8）日在高餐大舉辦首場說明會，高餐大代理校長陳國泰親自接待，這次釋出20個佛羅里達迪士尼樂園實習名額，吸引200多人報名。

據了解，迪士尼樂園過去大多給中國、韓國留學生實習機會，川普上任後緊縮外籍留學生與工作簽證，勞動力人口短缺，因而與全球大學合作，預計招募6000到1萬名實習生。

徵才門檻不低，學生必須取得TOEIC 650分以上資格，12月間通過視訊面試後，明年7月啟程，先赴紐澤西州蒙特萊爾州立大學上「行銷與迪士尼品牌精神」課程，再到樂園展開為期1年實習，期間也安排學生到大學上課取得24個學分。

迪士尼提供每小時18美元薪資、每月至少35小時工作時數，並安排雙人宿舍（每週215美元，自薪資扣除）。學生的家人、朋友可享有免費入園遊玩與郵輪、禮品優惠，實習結束後將發給實習證明，豐富履歷表。

航運系李捷安為此延畢，她說，他們是看迪士尼電影長大的世代，她也只有「路過」迪士尼樂園，對能到樂園實習相當期待。沒有前人經驗分享，也沒有長期外國生活經驗，雖充滿了不確定感，仍然決定闖一闖。

迪士尼集團是娛樂世界龍頭，規劃未來斥資近600億美元，大幅擴張事業版圖，包括興建佛州新園區與中東阿布達比度假區等大型計畫。

