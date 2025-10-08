為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    迪士尼樂園首度來台招募實習生！前進高餐大 她不惜延畢追夢

    2025/10/08 22:35 記者洪臣宏／高雄報導
    迪士尼集團國際人力招募顧問團隊Steve Crowstonm （藍衣者）與Roy Quispe（紅衣者）向學生說明實習性質。（記者洪臣宏攝）

    迪士尼集團國際人力招募顧問團隊Steve Crowstonm （藍衣者）與Roy Quispe（紅衣者）向學生說明實習性質。（記者洪臣宏攝）

    美國總統川普雷厲風行緊縮外籍留學生及工作簽證，迪士尼集團也受到衝擊，透過台灣駐紐約辦事處聯繫，派人跨海來台，鎖定高雄餐旅大學招募實習生，這是迪士尼首度來台，有學生為把握美國夢難得機會，不惜延畢。

    迪士尼國際人力招募經理Steve Crowstonm與Roy Quispe連袂抵台，今（8）日在高餐大舉辦首場說明會，高餐大代理校長陳國泰親自接待，這次釋出20個佛羅里達迪士尼樂園實習名額，吸引200多人報名。

    據了解，迪士尼樂園過去大多給中國、韓國留學生實習機會，川普上任後緊縮外籍留學生與工作簽證，勞動力人口短缺，因而與全球大學合作，預計招募6000到1萬名實習生。

    徵才門檻不低，學生必須取得TOEIC 650分以上資格，12月間通過視訊面試後，明年7月啟程，先赴紐澤西州蒙特萊爾州立大學上「行銷與迪士尼品牌精神」課程，再到樂園展開為期1年實習，期間也安排學生到大學上課取得24個學分。

    迪士尼提供每小時18美元薪資、每月至少35小時工作時數，並安排雙人宿舍（每週215美元，自薪資扣除）。學生的家人、朋友可享有免費入園遊玩與郵輪、禮品優惠，實習結束後將發給實習證明，豐富履歷表。

    航運系李捷安為此延畢，她說，他們是看迪士尼電影長大的世代，她也只有「路過」迪士尼樂園，對能到樂園實習相當期待。沒有前人經驗分享，也沒有長期外國生活經驗，雖充滿了不確定感，仍然決定闖一闖。

    迪士尼集團是娛樂世界龍頭，規劃未來斥資近600億美元，大幅擴張事業版圖，包括興建佛州新園區與中東阿布達比度假區等大型計畫。

    迪士尼樂園首度來台招募實習生。（高餐大提供）

    迪士尼樂園首度來台招募實習生。（高餐大提供）

    迪士尼集團國際人力招募顧問團隊Steve Crowstonm （藍衣者）與 Roy Quispe（紅衣者）參訪高餐大教學環境。（記者洪臣宏攝）

    迪士尼集團國際人力招募顧問團隊Steve Crowstonm （藍衣者）與 Roy Quispe（紅衣者）參訪高餐大教學環境。（記者洪臣宏攝）

    學生參加迪士尼實習說明會，勇闖美國夢。（記者洪臣宏攝）

    學生參加迪士尼實習說明會，勇闖美國夢。（記者洪臣宏攝）

    說明會場座無虛席，連階梯都坐滿人。（記者洪臣宏攝）

    說明會場座無虛席，連階梯都坐滿人。（記者洪臣宏攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播