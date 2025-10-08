限定期間！ 台灣設計展「鹿港彰化線」接駁特快車來了

鹿港北區遊客中心的發車地設在鹿港鎮天后路上。（記者劉曉欣攝）

限定版的小確幸！台灣設計展首度在彰化舉辦，鹿港也是主要展區，由於鹿港是「雙鐵孤兒」沒有火車，也沒有捷運，縣府規劃在從國慶日到10月26日開展期間，天天往返彰化的接駁公車，平均2、30分鐘就有一班，在鹿港市區只有3站，就直達彰化火車站，完全免費、免刷卡，讓民眾大喊「愛死這班特快車了」。

目前鹿港通往彰化主要都是彰化客運行駛，班次卻逐年減少，加上又會遶行中山路等易塞車路段，讓不少鹿港人乾脆就自行開車或是騎機車，還比較省時，否則鹿港到彰化大約要花上50分鐘坐公車，碰到塞車就要更久了。

請繼續往下閱讀...

縣府交通處指出，這次設計展的接駁車全部免費，上車也不必刷卡，原則上以排定的班次為主，當碰上排隊人潮很長時，會適時安排加班車上路來紓解人潮。尤其是鹿港將在10月11、12日舉辦演唱會，當天末班車將會延後到晚間10點半，會負責全數疏運完畢。

由於鹿港鎮是觀光小鎮，又碰上設計展，因此，除了每日的鹿港市區巡迴線，鹿港彰化接駁線，其它都是假日行駛，也就是延伸到鹿港彰濱工業區的觀光工廠線，以及鹿港富麗大鎮勞工住宅對面的鹿東停車場。鹿港往彰南展區的接駁車行駛時間為星期五、六、日，因為將行駛台76線到田尾與田中，將不開放站位。

交通處指出，鹿港展區的發車地，都以鹿港北區遊客中心為主，也就是在鹿港鎮天后路上設有服務台，天天提供最及時的服務與諮詢。

台灣設計展鹿港展區接駁車資迅與路線。（彰化縣政府提供）

台灣設計展鹿港展區接駁車資迅與路線。（彰化縣政府提供）

台灣設計展鹿港展區接駁車資迅與路線。（彰化縣政府提供）

鹿港北區遊客中心的發車地設在鹿港鎮天后路上。（記者劉曉欣攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法