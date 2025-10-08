鄭天財重提空軍載挖土機挖堰塞湖 被災民嗆「你去」轉頭開溜......

國民黨立委鄭天財。（資料照）

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，儘管包括馬政府時期內政部長李鴻源等專家都表示，因地質問題不能用爆破或隨便開挖溢洪道，否則對施工人員非常危險，但立委傅崐萁等人仍跳針稱「爆破就解決了」，要中央短時間內解決，藍營花蓮原民立委鄭天財還拋出，空軍用直升機載挖土機把堰塞湖土石挖掉，鄭今（8日）赴災區又重提，馬上被災民嗆「只會說廢話」，影片掀外界熱議。

今天鄭天財到災區勘災，經過一群正在路邊休息的救災志工及災民時，出聲表示「辛苦了」，沒想到卻被怒回「辛苦什麼？」，鄭天財馬上停下腳步說，不管大家再怎麼辛苦的清淤，堰塞湖的問題如果沒有解決都沒用，都是徒勞。民眾聞言馬上反過來質問「阿堰塞湖怎麼上去？」，鄭天財又搬出幾天前他說的，用直升機載挖土機去把堰塞湖的土石挖掉，「如果直升機願意去……」

請繼續往下閱讀...

鄭天財話講到一半，馬上被民眾打斷開噴，「直升機怎麼上去？直升機上去的話要幹嘛啦？」、「你用走的去就好了，直升機？太爽喔？」，鄭天財宣稱已經有很多案例可以參照，但隨即被民眾打臉，「（你根本）搞不清楚狀況啊」、「現在還在說要直升機上去？！」、「你要不要（自己先）上去嘛？」。鄭天財則回應稱「我只是建議，立法委員有建議的權力」，民眾隨即直言「（但）你不能建議毫無道理的行為啊」。鄭天財眼看說不過民眾，撂下一句「（反正）世界上很多案例」後就轉頭走人，民眾在後頭怒批「哪一條？請你說啊？」、「廢話說那麼多，只會說廢話！」

粉專「Mr.柯學先生」分享這段影片，引發網友熱議，「這鄭天財只想唬爛，連拿個鏟子都不願意」、「災民說的好，要上去自己先上去，施工人員的命就不是命？」、「大家建議你走上去，慢慢挖啦！」、「希望災民們看清楚這些立委跟縣長的嘴臉，下次不要再投給他們了」、「嗆得好！真的是說廢話欸！」、「你先上，我後補」、「嘴砲立委，無啥小路用！」、「真的是真天才，直升機你開，你去做」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法