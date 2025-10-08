為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鄭天財重提空軍載挖土機挖堰塞湖 被災民嗆「你去」轉頭開溜......

    2025/10/08 22:37 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委鄭天財。（資料照）

    國民黨立委鄭天財。（資料照）

    馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，儘管包括馬政府時期內政部長李鴻源等專家都表示，因地質問題不能用爆破或隨便開挖溢洪道，否則對施工人員非常危險，但立委傅崐萁等人仍跳針稱「爆破就解決了」，要中央短時間內解決，藍營花蓮原民立委鄭天財還拋出，空軍用直升機載挖土機把堰塞湖土石挖掉，鄭今（8日）赴災區又重提，馬上被災民嗆「只會說廢話」，影片掀外界熱議。

    今天鄭天財到災區勘災，經過一群正在路邊休息的救災志工及災民時，出聲表示「辛苦了」，沒想到卻被怒回「辛苦什麼？」，鄭天財馬上停下腳步說，不管大家再怎麼辛苦的清淤，堰塞湖的問題如果沒有解決都沒用，都是徒勞。民眾聞言馬上反過來質問「阿堰塞湖怎麼上去？」，鄭天財又搬出幾天前他說的，用直升機載挖土機去把堰塞湖的土石挖掉，「如果直升機願意去……」

    鄭天財話講到一半，馬上被民眾打斷開噴，「直升機怎麼上去？直升機上去的話要幹嘛啦？」、「你用走的去就好了，直升機？太爽喔？」，鄭天財宣稱已經有很多案例可以參照，但隨即被民眾打臉，「（你根本）搞不清楚狀況啊」、「現在還在說要直升機上去？！」、「你要不要（自己先）上去嘛？」。鄭天財則回應稱「我只是建議，立法委員有建議的權力」，民眾隨即直言「（但）你不能建議毫無道理的行為啊」。鄭天財眼看說不過民眾，撂下一句「（反正）世界上很多案例」後就轉頭走人，民眾在後頭怒批「哪一條？請你說啊？」、「廢話說那麼多，只會說廢話！」

    粉專「Mr.柯學先生」分享這段影片，引發網友熱議，「這鄭天財只想唬爛，連拿個鏟子都不願意」、「災民說的好，要上去自己先上去，施工人員的命就不是命？」、「大家建議你走上去，慢慢挖啦！」、「希望災民們看清楚這些立委跟縣長的嘴臉，下次不要再投給他們了」、「嗆得好！真的是說廢話欸！」、「你先上，我後補」、「嘴砲立委，無啥小路用！」、「真的是真天才，直升機你開，你去做」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播