全台首座！台鐵便當觀光工廠 可望落腳鳳山車站

高雄鳳山車站開發大樓，將打造成台鐵便當觀光工廠。（記者陳文嬋攝）

高雄市鳳山車站大樓「空中鳳城」四度委外招商流標，台鐵改為自行經營管理，將比照日本新幹線車站商場，打造全台首座台鐵便當觀光工廠火車站，尤其台鐵便當今年熱賣突破6.5億元，光南部占全台總量2成，將增設中央廚房擴大產能，明年中1樓開賣台鐵便當，也能增加在地就業機會。

台鐵打造鳳山車站6+10層開發大樓「空中鳳城」，四度委外招商流標，改為自行經營管理，立委許智傑建議比照日本新幹線車站商場，設置台鐵便當觀光工廠及台鐵夢工廠，地方里長樂見其成，台鐵允諾開始著手規劃，打造台鐵便當觀光工廠火車站，將增加親子手作體驗等。

根據台鐵統計，台鐵便當熱賣，去年營業額8億347萬元，賣出931萬個便當，今年前9月營業額6億5926萬元，比去年同期成長11.22%，其中南區地區熱賣，去年營業額1億5918萬元，賣出200萬個便當，今年前9月營業額1億3707萬元，比去年同期成長12.9%。

目前全台僅高雄等6個車站設有符合HACCP規範餐務廚房，提供即時現做美味及有溫度的台鐵便當，尤其南部大受歡迎，去年占全台總量2成，台鐵將善用大樓空間，增設南部中央廚房，擴大台鐵便當產能規模，並招商增設咖啡館、超市等生活事業，也能增加在地就業機會。

地方期盼全台首座電影院火車站，台鐵鳳山車站大樓3、4樓挑高4.5米，面積約600坪，規劃作為電影實驗所，1、2樓挑高6米也能做電影院，尤其鳳山人口數超過35萬人，目前鳳山市區也無電影院，台鐵市場調查鄰近日商Lalaport購物中心也無電影院規劃，將持續推動招商，期盼做出市場區隔，帶動地方觀光發展。

