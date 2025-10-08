週四北東迎風面有雨 南部高溫飆36度

週四仍吹東北季風，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨，花東及大台北地區亦有零星降雨機率，而其他地區為多雲到晴。（資料照）

週四受東北季風影響，各地天氣明顯呈現南北差異。基隆北海岸、宜蘭及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區多為多雲到晴；溫度方面，白天各地高溫仍偏高，南部局部甚至可達36度，民眾外出務必注意防曬並補充水分。

中央氣象署預報，週四仍吹東北季風，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨，花東及大台北地區亦有零星降雨機率，而其他地區為多雲到晴，午後南部地區及苗栗以南山區也有小範圍的雷陣雨發展。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，迎風面高溫略降，桃園以北及東半部高溫為31至33度，而其他地區為32至34度，尤其南部溫度較高，局部仍可能來到36度左右，外出請注意防曬並補充水分。離島的澎湖晴時多雲，氣溫27至31度；金門晴時多雲，氣溫27至32度；馬祖晴時多雲，氣溫27至30度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，國慶日至週日（10日～12日）隨著北邊大陸高壓東移，台灣附近將逐漸開始轉為高壓迴流的偏東風，並且會持續到週末都是偏東風為主，迎風面的東半部有局部短暫陣雨，西半部地區則是要持續注意午後的局部降雨情況，天氣型態又會回到偏向夏季型。溫度也持續偏高，各地高溫預報都在32-35度之間，西半部仍有局部36度以上的高溫出現機會。

紫外線指數方面，週四新竹市、新竹縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市為「高量級」。

空氣品質方面，週四東北季風影響，迎風面擴散條件普通，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

溫度方面，桃園以北及東半部高溫為31至33度，而其他地區為32至34度，尤其南部溫度較高，局部仍可能來到36度左右。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週四新竹市、新竹縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法