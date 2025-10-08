為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    週四北東迎風面有雨 南部高溫飆36度

    2025/10/08 21:49 即時新聞／綜合報導
    週四仍吹東北季風，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨，花東及大台北地區亦有零星降雨機率，而其他地區為多雲到晴。（資料照）

    週四仍吹東北季風，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨，花東及大台北地區亦有零星降雨機率，而其他地區為多雲到晴。（資料照）

    週四受東北季風影響，各地天氣明顯呈現南北差異。基隆北海岸、宜蘭及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區多為多雲到晴；溫度方面，白天各地高溫仍偏高，南部局部甚至可達36度，民眾外出務必注意防曬並補充水分。

    中央氣象署預報，週四仍吹東北季風，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨，花東及大台北地區亦有零星降雨機率，而其他地區為多雲到晴，午後南部地區及苗栗以南山區也有小範圍的雷陣雨發展。

    溫度方面，迎風面高溫略降，桃園以北及東半部高溫為31至33度，而其他地區為32至34度，尤其南部溫度較高，局部仍可能來到36度左右，外出請注意防曬並補充水分。離島的澎湖晴時多雲，氣溫27至31度；金門晴時多雲，氣溫27至32度；馬祖晴時多雲，氣溫27至30度。

    至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，國慶日至週日（10日～12日）隨著北邊大陸高壓東移，台灣附近將逐漸開始轉為高壓迴流的偏東風，並且會持續到週末都是偏東風為主，迎風面的東半部有局部短暫陣雨，西半部地區則是要持續注意午後的局部降雨情況，天氣型態又會回到偏向夏季型。溫度也持續偏高，各地高溫預報都在32-35度之間，西半部仍有局部36度以上的高溫出現機會。

    紫外線指數方面，週四新竹市、新竹縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市為「高量級」。

    空氣品質方面，週四東北季風影響，迎風面擴散條件普通，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

    溫度方面，桃園以北及東半部高溫為31至33度，而其他地區為32至34度，尤其南部溫度較高，局部仍可能來到36度左右。（擷取自中央氣象署網站）

    溫度方面，桃園以北及東半部高溫為31至33度，而其他地區為32至34度，尤其南部溫度較高，局部仍可能來到36度左右。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週四新竹市、新竹縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週四新竹市、新竹縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週四宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週四宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播