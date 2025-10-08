北市利太肉店、林記麻辣豆腐進貨黑心豬腸 衛局：6月後消費要注意

台北市衛生局今（8）表示，「利太肉店」自6月起陸續向百威公司購買674公斤豬腸。（台北市衛生局提供）

屏東地方檢察署聯合衛福部食藥署及屏東縣衛生局等機關，查獲百威食品違法使用工業級雙氧水從事大腸漂白加工行為，台北市衛生局已對百威食品處停業處分。另，部分黑心豬腸流向台北，台北市衛生局今（8）表示，陳先生經營之「利太肉店」自6月起陸續向百威公司購買674公斤豬腸。利太肉店自6月起，每月分批送貨予林記麻辣豆腐店約100至120公斤，總計440公斤。其餘234公斤售予不特定市場散客。衛生局今也稽查64家次、檢驗14件豬腸產品，皆未檢出雙氧水。

衛生局解釋，陳先生於寧夏路收貨，並在重慶北路二段97巷的利太肉店販售。衛生局呼籲，民眾若於6月起於利太肉店購買豬腸，如有購買單據或相關證明文件應妥善保管，如因身體不適就醫，亦應保留相關診斷證明及醫療費用支出單據，以利將來向相關業者主張權利或請求賠償，如有消費爭議，可撥打「1950」消費者服務專線諮詢，消費者亦可向各縣市政府提起申訴。

請繼續往下閱讀...

就利太肉店未能提供完整出貨給林記麻辣豆腐店及散客之單據，影響流向追查等食安情節及是否涉逃漏稅，亦移由登記所在地新北市政府進一步查辦。林記麻辣豆腐店坦承，今年6月至9月曾向利太肉店購買4次豬腸，惟亦無保留完整進貨單據，衛生局已依食品安全衛生管理法第9條及48條規定「食品業者應保存產品原材料、半成品及成品之來源相關文件」，命其限期改正，屆期不改正者，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局針對攤商、餐廳及販售場所等市售生豬腸產品，進行專案稽查及抽樣檢驗過氧化氫（雙氧水），截至今日15時，累積稽查64家次、檢驗14件豬腸產品，皆「未檢出」過氧化氫。衛生局將持續查驗，如有查獲違法使用添加物，將視違規情節及依食品安全衛生管理法18條及47條處3萬至300萬元罰鍰，或同法第15條及44條處6萬至2億元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法