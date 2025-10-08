基隆社區內路邊停車爆欠費糾紛！ 80住戶挨告、最高欠60萬

基隆長庚醫院附近大型社區路邊停車收費引起糾紛，管委會告80位欠費大戶。（記者盧賢秀攝）

基隆長庚醫院附近一處大型社區最近爆發停車費糾紛，有80位積欠路邊停車費的住戶今年4月被告上法院，其中還有人積欠了60萬元的停車費。住戶不滿說，當初購屋時建商表示路邊可以停車，沒想到每日停車費高達720元，而且住戶沒有接到催繳，突然就收到法院傳票，簡直傻眼。管委會表示，不鼓勵民眾路邊停車，因此針對欠費大戶提告，改善占用道路亂停的問題。

基隆長庚醫院附近有千餘戶的大型社區，住戶與管委會發生停車費爭議，經管委會決議今年4月對80位欠繳路邊停車住戶提告，引發不滿。

據住戶指出，社區道路屬於建商，當初購屋時建商說路邊可以停車，沒想到管委會卻向住戶收費，而且沒有限額，停一天就要720元，收費不合理。有的住戶才搬進來5年，路邊停車只開告示單，不知道要收費，也沒有催繳，突然就收到法院傳票，真的傻眼。

管委會許姓總幹事表示，社區有停車位出租，路邊是給訪友或施工等有需要的人停車，每小時只要30元，前30分鐘不收費，但不鼓勵住戶停在路邊，影響通行，因此收費沒有上限，停1天就720元，有人占用道路多日未移動，也不肯繳費。

許總幹事指出，社區內有1000多部車未繳費，但僅針對5年來欠費大戶5000元以上的80名車主提告，其中最高有欠費60萬元，希望改善道路亂停問題，都有張貼告示，一切程序合法，已有住戶陸續繳交欠費。

