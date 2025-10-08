高性能低成本 屏科大團隊搜救無人機「黑」科技 獲美國達文西金獎

屏科大副教授徐嘉偉（左起）、教授徐子圭、學生葉余辛共同研發的2款水上救災無人機，獲得美國達文西發明獎金牌。（屏科大提供）

國立屏東科技大學智慧機電學士學位學程主任徐子圭教授領軍跨校師生團隊，成功開發低成本高性能的水上救援任務無人機，推力是傳統機型的3倍，與中華創新發明學會帶領的台灣代表團參加「2025第六屆美國AII達文西國際發明展」，在美國、台灣、香港、加拿大、泰國、摩洛哥、澳洲、秘魯及厄瓜多等14個國家、近200件作品中脫穎而出，榮獲金牌殊榮。徐子圭指出，開發主要目的是為改善以往無人機設備昂貴且要有一定光源才能搜索的功能，以低成本的器材就能在低光源環境搜救。

徐子圭已數度於達文西國際發明展獲得金獎殊榮，今年他跨單位針對近年極端氣候可能發生的淹水、或水域遊憩救溺的水上救援為主軸，開發高性能無人機，成本低且效能高，堪稱搜救「黑」科技。

請繼續往下閱讀...

他指出，水域無人機救援大多會加掛救生圈進行拋擲功能，而水域救災更常在昏暗處所，以往為追蹤都得購買高端且昂貴鏡頭設備，但在低光源處仍會受限，進而影響救災時程，且曾發生拋擲救生圈因側風致無人機被擊墜下水事件，救難遲延及器材損耗皆屬大忌，他透過流體力學整合搜索過程。

徐子圭說，一般搜救視覺大多為單點追蹤，他們團隊則是導入人工智慧演算法結合流體力學的實驗技術「PID粒子追蹤技術」，以3個點的方式在低光源及低解析度環境也能併行智慧化感測、預測，準確辨識水面上遇險人員或漂浮物，自動生成精確的導航路徑與追蹤座標，方便救援單位快速定位。

徐子圭表示，一般救援機為求高效因此鏡頭極貴，他的硬體系統每台不含程式設計僅要4萬元，顯著減輕飛手壓力，成本減低下可轉向強化機體性能，他們採用創新的涵道風扇推進系統推力就達3成，不僅有效延長飛行時間，還能顯著增強其對強風及不穩定氣流的抵抗能力，再加上智慧視覺，讓無人機在複雜危險環境發揮優異偵察、定位及輔助救援功能，提升救援效率與成功率。

左為水上救援型無人機、右為山林火災偵傁型無人機。（屏科大提供）

無人機回傳地面站操作視窗監測畫面。（屏科大提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法