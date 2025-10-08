全真瑜伽突關門 北市勞動局裁處最高金額共65萬

全真瑜珈公司。（擷取自全真瑜珈官網）

知名連鎖品牌「全真瑜珈健身」突宣布停業，由於全真瑜珈未依規定辦理大量解僱與資遣通報程序，已違反《大量解僱勞工保護法》及《就業服務法》條文規定，台北市勞動局今（8日）將分別依法裁處最高金額新台幣50萬元及15萬元。

另外，勞動局已與員工自救會聯繫，將於14日辦理首場說明會，協助受害員工申請調解、工資墊償等相關程序。

請繼續往下閱讀...

勞動局表示，根據勞保局資料，全真114年在全國各地之勞工共500餘人，全國工資總額近3200萬元，但勞保資料無法區分縣市別，勞動局7日已聯繫全真瑜珈公司員工自救會（成員約300人），後續並規劃辦理3至4場說明會，協助勞工調解、工資墊償等相關行政流程，提供實質的協助。

若後續需進行訴訟，勞動局亦將依勞工權益基金規定，提供裁判費及律師費補助。另台北市就業服務處轄下有7個就業服務站，可協助勞工辦理失業認定，並轉請勞動部勞工保險局核發失業給付，亦提供職涯輔導、就業媒合與轉職資源等協助勞工。

勞動局重申，自6月5日起受理勞工申請勞資爭議調解，截至今日，有75名勞工提出申請，持續受理並辦理相關程序中，無怠慢及遲未裁處之情事。

另有關受害勞工已陸續取得全真瑜珈公司開立之「非自願離職證明」，勞動局亦主動於7日向勞動部建議，因全真瑜珈公司開立之非自願離職證明書上所載離職原因「休業」，屬刻意規避給付資遣費之錯誤行為，應視同「歇業」，以利勞工申請工資墊償；勞動部已發文指定勞動局為本案大量解僱主管機關。勞動局將依此權責，積極辦理後續工資墊償、失業給付及法律協助等事宜，確保勞工權益即時受到保障。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法