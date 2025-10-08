教師身心假仍併入事假計算 全教總：壓縮事假空間應再檢討

教育部今正式修正發布「教師請假規則」，教師「身心調適假」併入事假計算，代課鐘點費將由政府補助。（資料照）

教育部今正式修正發布「教師請假規則」，教師「身心調適假」仍併入事假計算，但代課鐘點費由政府補助，對此，全教總發布聲明強烈譴責教育部短視決策，將壓縮教師現有事假空間，且課務排代未明確納入請假規則，恐造成行政困境，要求再檢討。

根據教育部所發布內容，教師「身心調適假」每學年准給3日，得以時計，併入事假計算，且毋須檢附證明文件，學校不得拒絕，亦不得為其他不利處分；且身心調適假所遺課務代課鐘點費將由教育部及各地方政府共同補助，無須由教師負擔，以建構友善的校園職場環境。

請繼續往下閱讀...

全教總指出，教育部修訂「教師請假規則」的短視決策，完全無視建議，執意將教師身心調適假併入事假計算，此舉不僅未增加教師可支配的假期總額，反而嚴重壓縮現有事假空間，剝奪教師應對日常生活突發狀況的彈性，令人憤慨。

全教總認為更離譜的是，身心調適假與事假性質截然不同，教育部卻粗暴併計，徹底抹煞身心健康維護的獨特性與重要性。此舉形同否定教師心理健康的需求，公然背離賴總統「健康台灣」的治國理念，令人質疑其政策誠意。

全教總嚴正指出，此政策不過是假別重新包裝的騙局，非但未能新增假期，反而可能迫使教師為保留事假而不敢輕易請假，徹底違背鼓勵即時調適的初衷，更無助於緩解教師日益沉重的職場壓力，形同政策空話。

此外，教育部雖宣稱身心調適假的代課費由學校支付，卻未將課務排代明確納入請假規則，恐導致地方主管機關執行標準不一，學校陷入行政困境，政策執行充滿不確定性，徒增基層困擾。

全教總強烈要求，政府應正視教師身心健康需求，重新檢討規則，獨立設置身心調適假，確保教師獲得實質支持，真正落實「健康台灣」的承諾。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法