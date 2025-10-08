教師「身心調適假」確定併入事假 教育部：代課鐘點費由政府支出

教育部。（資料照）

教育部今正式修正發布「教師請假規則」，教師「身心調適假」每學年准給3日，得以時計，併入事假計算，且毋須檢附證明文件，學校不得拒絕，亦不得為其他不利處分；而身心調適假所遺課務代課鐘點費，將由教育部及各地方政府共同補助，無須由教師負擔，以建構友善的校園職場環境。

教育部表示，此次修正亦通盤檢視各假別的規範情形，增列教師兼任行政職務當學年度未具休假3日資格者應給予休假3日，放寬侍親、育嬰以外事由，留職停薪者復職當學年度兼任行政職務，即得依規定享有休假，以及延長病假或因公傷病之公假，其請假及銷假時之檢證規範等規定。

而為配合學校學年制計算休假之作業，此次修正有關兼任行政職務教師休假之規定，溯自今年8月1日生效，其餘條文自今年10月10日施行。

教育部進一步說明，為鼓勵教師善用身心調適假，屬教育部所轄國立高級中等以下學校教師，身心調適假之課務代課鐘點費由教育部全額補助；屬地方政府所轄學校，已於教師請假規則明定上述學校有關課務之調課補課代課相關事項，得由各級主管機關協助，所需身心調適假之課務代課鐘點費，經與地方政府研商，將由教育部主動支持並補助總經費50%，其餘經費由各地方政府負擔。

教育部提到，補助範圍除公立高級中等以下學校及幼兒園編制內專任教師外，亦包括長期代理教師、專聘教師、專職原住民族語教師，及教育部補助編制外增置代理教師等，以共同協力推動健康台灣措施，強化對教師心理健康維護之重視與保障。

教育部日前就已預告「教師請假規則」，對於身心調適假併入事假，致教師必須自行負擔代課費用，教師團體表達不滿。但因公務人員身心調適假已經完成修法，教育部考量校園內有不同身分人員，須在給假制度間保持衡平性，維持身心假併入事假計算。

