MOF領域奪諾貝爾化學獎 台灣唐獎與中研院學界都猜中得獎者

2025年諾貝爾化學獎得主今（8日）公布，以金屬有機骨架（MOF）研究，頒給日本化學家北川進、英國化學家羅布森（Richard Robson）和美國化學家亞基（Omar M. Yaghi）等3人，表揚其貢獻。（圖取自諾貝爾獎官網）

2025年諾貝爾化學獎今（8日）公布，以金屬有機骨架（MOF）研究，頒給日本化學家北川進、英國化學家羅布森（Richard Robson）和美國化學家亞基（Omar M. Yaghi）等3人；其中2人都被台灣學界「猜中」，台灣化學學會今年3月就邀北川進來台演講，2020年第4屆唐獎則頒發永續發展獎給亞基，肯定其研究有助吸附二氧化碳、水等，有助未來地球永續發展。

諾貝爾獎公布今年化學獎得主，由日本京都大學的北川進、澳洲墨爾本大學的羅布森以及美國加州大學柏克萊分校的亞基3人獲得。台灣科技媒體中心邀請國內專家學者，分析3人得獎原因、貢獻與跟台灣交流。

中央研究院化學研究所副所長江明錫表示，MOF是新化合物，透過調控金屬跟有機物組成的3維結構，形成奈米級孔洞，可吸附物質，有非常多應用；中央大學化學系教授謝發坤補充，更白話說MOF就像海綿體，這些有秩序的孔洞，被亞基應用在吸附水分子上，讓在沙漠環境還能取水，也可吸附二氧化碳，或儲存氫能，另外醫藥應用也具強大潛力，可吸附藥物進入人體再釋放出來。

清華大學化學系教授林嘉和說，能源將走向氣體時代，MOF宛如「奈米房間」可儲存處理氣體跟離子，具有分離、吸附、催化等3大應用。

林嘉和說，羅布森非常資深，1989年首創合成出MOF結構，北川進、亞基則在應用上具重大貢獻。

而台灣跟今年得主有緣，林嘉和說，台灣化學學會今年3月剛好邀請北川進來台演講，因為學界有猜測MOF領域應會得諾貝爾獎，他也是京都大學副校長，跟台灣大學、中央大學等校都有密切合作，近年也選送不少學生赴京大去他的實驗室獲指導，自己手上跟他也有研究論文，「不知道他後續有沒有空理我」。謝發坤也回憶，北川進走路很快，來台吃什麼菜都接受，中央也有儲氫團隊邀請他當指導。中研院長廖俊智更說，上週五才去京大演講並跟北川進碰面。

另名得主亞基，則是廖俊智早年在美國UCLA的同事，廖表示，亞基是巴勒斯坦人，其家園目前戰亂中，回憶他非常重視教育，除了自己學生，也在全球各地設立文化與科學研究中心，如越南就有，專門訓練當地學生；3、4年前學界就預測MOF領域熱門奪獎，如今公布，這幾位都實至名歸。

而亞基也以其MOF貢獻，得到台灣唐獎2020年第4屆「永續發展獎」的肯定，唐獎指出，MOF材料可有效捕捉、集中並利用二氧化碳、氫氣、甲烷和水等小氣體分子，為當前全球面臨的能源、環境及水資源挑戰提供了全新的解決方案，感謝唐獎創辦人尹衍樑與評選委員會的前瞻遠見。

