全運會台中代表隊授旗發30萬元加菜金 金牌獎金加碼5萬

全國運動會在雲林縣登場，台中市代表隊授旗出戰。（台中市政府提供）

全國運動會10月18日到23日在雲林縣登場，台中市代表隊今（8）日舉行授旗典禮，由2025萊茵魯爾世大運體操銅牌得主陳詠綺代表接旗，為鼓舞選手士氣，台中市體育總會致贈30萬元加菜金，更加碼喊出每面金牌獎金5萬元，盼激勵選手為台中爭光。

台中市運動局長游志祥指出，台中市代表隊經嚴格選拔，共720名選手及224名隊職員參加33項競技，截至10月7日已奪下20面金牌，其中，划船隊勇奪2金3銀2銅，輕艇激流隊橫掃7金3銀2銅刷新紀錄，自由車隊更摘下9金，位居全國第一，展現強勁實力。

另為助選手發揮實力，台中市府準備多項「後勤補給」，包括能量果凍、防護耗材、訓練器材及營養補給，並媒合物理治療師及防護員支援各競賽項目，協助選手維持最佳狀態。

台中市體育總會秘書長蘇柏興代表總會理事長、台中市議長張清照致贈30萬元加菜金，並加碼每面金牌獎金5萬元，期勉代表隊在本屆賽會全力拚戰、締造佳績。

今日授旗儀式特邀本屆全運會首金得主、射擊25公尺快射手槍選手張家輔將「金牌決心」傳承給後續出賽的選手，由陳詠綺接棒接旗，激勵全隊士氣、延續奪金氣勢。

