最強演唱會來襲! 鹿港小鎮國慶連假訂房率直逼9成

鹿港小鎮旅宿業者國慶連假全笑了！受惠台灣設計展首度移師彰化縣，並從國慶日登場，且同步在鹿港推出史上最強卡司演唱會，讓鹿港旅宿訂房率直逼9成，年輕世代直接就說「衝著演唱會」來鹿港過一夜！

彰化縣民宿協會理事長許健泰表示，這次雙十國慶是3天連假，由於是彰化縣第一次舉辦設計展大型活動，活動展場又跨彰化市、鹿港鎮、田中鎮與田尾鄉等4地，加上鹿港鎮在11、12日都有演唱會，其中壓軸都是深受年輕人歡迎的玖壹壹與盧廣仲，都讓訂房開出紅盤，尤其是鹿港直逼9成，許多都已被訂光光，而鹿港鎮的民宿約有80家，佔全縣的5成左右。

在鹿港統籌管理6家民宿業者紀筱榆指出，6間民宿在國慶連假的房間非常搶手，早就被訂光光，其中，最快額滿的是背包客棧，其餘的老宅套房或是包棟民宿也很受歡迎。訂房都是來看演唱會，這場將是鹿港有史以來最高規格的演唱會，終於第一次見到演唱會經濟的威力。

鹿港第一家合法民宿經營者丁世聰則表示，他在營運9年後再次重新整修家族老屋，10月連假已全預訂一空，設計展與演唱會的加乘效應，吸引外縣市民眾來鹿港住一晚。

