    首頁 > 生活

    又有捷運怪嬤！外國人搭北捷走「無障礙入口」 慘遭老奶奶狂罵

    2025/10/08 19:10 即時新聞／綜合報導
    網友表示，他和朋友不小心從捷運站的無障礙入口進入，結果就有一位老奶奶對著他們發飆。示意圖。（資料照）

    網友表示，他和朋友不小心從捷運站的無障礙入口進入，結果就有一位老奶奶對著他們發飆。示意圖。（資料照）

    捷運踹嬤事件才過沒多久，北捷又發生爭議。一名國外網友表示，他和朋友搭乘捷運時，在西門町站6號出口的諮詢台旁，因攜帶行李而從比較大的入口（指無障礙出入口）進入月台，結果被一名老奶奶指著狂罵，直到警察來了才平息事件。該名網友擔心自己理解有誤而上網發問，網友相挺紛紛告知「根本沒做錯」。

    原PO日前在Reddit上發文表示，他的朋友不小心從捷運站的無障礙入口進入月台，結果就有一位老奶奶對著他們發飆。一開始還以為老奶奶是在給建議之類的，他們還回她「謝謝」，後來才知道老奶奶生氣了。

    原PO指出，當下很奇怪，這名老奶奶像是憑空冒出來的，在他們要通過入口前根本沒看到她。而她出現後，就立刻用中文向兩名外國人說教。

    原PO說，他們不太確定這個比較大的門是做什麼的，他們當時帶著行李，覺得那應該是為了比較寬敞的東西，比如行李和推車或輪椅而做的。他發文就是為了詢問網友是否自己理解有誤。

    貼文下方，網友紛紛表示他根本沒做錯，並留言：「它可以用讓輪椅、嬰兒車，當然還有行李之類的寬東西通過。所以老太太沒理由對你吼」、「老太太可能看到輪椅標誌，就以為那是殘障人士專用的」、「除非有人需要，否則大家都會把這些門當作普通門來使用」；也有網友批評老奶奶「倚老賣老」、「到處都是愚蠢而瘋狂的老人」、「你應該永遠忽略這裡的老人，他們簡直瘋了」。

    網友表示，他和朋友不小心從捷運站的無障礙入口進入月台，結果就有一位老奶奶對著他們發飆。示意圖。（美聯社）

    網友表示，他和朋友不小心從捷運站的無障礙入口進入月台，結果就有一位老奶奶對著他們發飆。示意圖。（美聯社）

