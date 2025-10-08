大溪木家具工藝設計競賽得獎名單揭曉 10/29起武德殿展出

第2屆大溪國際木家具工藝設計競賽社會組蔡秉學的金獎作品「層留」。（蔡秉學提供）

桃園市立大溪木藝生態博物館辦理「第2屆大溪國際木家具工藝設計競賽」徵件以「收納」為主題，總獎金140萬元，共吸引來自12個國家或地區超過200件報名，充分展現國際木藝創作者的熱情與能量，也提升大溪在國際木工藝設計的能見度，月前邀請國內外12位產官學評審團齊聚至善高中室內體育館進行複審，上月底揭曉得獎名單，10月29日起至明年3月1日在大溪武德殿展出，讓民眾一探工藝創作者的收納巧思。

本屆競賽頒獎典禮訂於11月7日與「大溪工藝週」活動開幕串聯舉行，大溪公會堂同步推出「台灣收納家具史話」特展，回顧從傳統木作到當代設計的演變，帶領觀者深入理解收納家具的設計理念與生活巧思。

請繼續往下閱讀...

木博館長陳倩慧今日表示，本屆競賽以「收納」為題，不僅是家具的重要類型和功能，也呼應當代生活中對家具使用的需求和想像；同時回應當代SDGs永續發展議題，和林業保育署新竹分署合作提供國產木材、鼓勵參賽者設計運用，探討家具設計從材料端與在地材料及文化扣連。

競賽自初審選出社會組23件與青年組24件入圍作品後，於複審階段再度聚焦於設計概念、材質運用、工藝技術及收納功能的整體呈現，進行多輪討論。最終各評選出金獎1名、銀獎1名、銅獎3名，以及佳作5名、入選9名。

評審主席陳啟雄（亞洲大學副校長兼創意設計學院長）表示，評審一致認為，今年參賽作品充分展現「創意與實用兼具」的特質，除了基礎製作精良，在形式與材質也突破傳統思維，透過複合媒材、拆卸拼裝、聲光結合等多元手法，讓家具在收納同時，具備增添生活美學的功能。

其中，社會組金獎作品「層留」櫃體內可自由拆卸的層板，兼顧承重的實用性，在溝槽細節與結構美學上也展現極高水準；青年組金獎作品「洵洄」以材質運用脫穎而出，評審陳殿禮肯定該作品的櫃門使用台灣國產材構樹樹皮，展現年輕設計師對自然素材的獨到巧思。

至善高中校長王芷筠提到，至善樂於連年提供賽事場地，也安排木工科師生運用這難得機會，在木藝聞名全國的大溪小鎮一覽來自各國、台灣各地精湛的木工作品，近距離感受木家具製作的奧妙，打開國際視野。

第2屆大溪國際木家具工藝設計競賽青年組李博志的金獎作品「洵洄」。（李博志提供）

第2屆大溪國際木家具工藝設計競賽入圍作品齊聚至善高中室內體育館進行複審。（至善高中提供）

第2屆大溪國際木家具工藝設計競賽入圍作品齊聚至善高中室內體育館進行複審。（至善高中提供）

第2屆大溪國際木家具工藝設計競賽入圍作品齊聚至善高中室內體育館進行複審，該校木工科師生樂得先先睹為快。（至善高中提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法