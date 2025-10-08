台中長輩們重陽節小確幸來了 敬老禮金開始發放

台中市重陽敬老禮金今天起發放，65歲至89歲長者敬老禮金是中彰投金額最高每人2000元。（台中市社會局提供）

農曆九月九日重陽節，今年因為閏六月，落在國曆10月29日，台中市重陽敬老禮金今（8日）天起發放，今年超過50萬人可領取，比去年增加2萬4000多人，65歲至89歲長者敬老禮金是中彰投金額最高每人2000元。

社會局表示，65歲至89歲長者（含55歲至89歲原住民長者）每人2000元；90歲至94歲長者每人3000元；95歲至99歲長者每人5000元；100歲以上之長者每人1萬元；統計55至64歲原住民約共逾4000人、65至99歲長者有50萬近3000人，全市百歲人瑞共有481人。

社會局指出，今年領取禮金的人瑞有481人，比去年多57人，屆齡滿百歲長輩將獲贈總統府敬老狀，百歲以上長輩除1萬元禮金，還有總統府暨衛生福利部致贈金鎖片，並可申請台中市每月6千元百歲人瑞禮金。

重陽敬老禮金發放對象為65歲以上之長輩（於49年12月31日前出生）及55歲以上原住民（於59年12月31日前出生）；並於114年9月8日前設籍在台中市。65歲至89歲（含55歲以上原住民）長輩2千元，90歲至94歲長輩3千元，95歲至99歲長輩5千元，最遲於11月30日前領取，逾期不再受理。

台中市重陽敬老禮金將自10月8日起發放，採現金、匯款2種方式，選擇匯款者，禮金在發放首日當天就會匯入指定帳戶；選擇領取現金者，則依公所規劃期程分別發放，社會局指出，民眾最遲於11月30日前領取，逾期不再受理。

另外，即日起到12月31日，中、彰、投苗長輩持敬老愛心卡/長青幸福卡遊台中，到銀髮友善商家消費還有專屬優惠，鼓勵長輩健康樂活。

