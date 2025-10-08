昔溫泉飯店女老闆 58歲重返職場成火鍋店服務員仍樂在工作

蔡玉芳曾是溫泉飯店女老闆，58歲重返職場樂當火鍋店服務員。（記者黃淑莉攝）

58歲蔡玉芳曾是溫泉飯店女老闆，16年前為照顧生病的父母結束工作返鄉，今年4月在勞動部雲嘉南分署虎尾就業中心協助，及參加「五五就業促進獎勵」計畫，順利到火鍋店擔任服務員。蔡玉芳樂在工作說，只要願意跨出第一步，人生沒有「太晚」這件事。

蔡玉芳年輕時就投入餐飲業，從基層做到經營溫泉飯店，因婚姻出狀況，離婚後她一人帶著2個年幼孩子，投入房地產工作，卻在生活穩定時，傳來父親罹癌惡耗，她選擇離職回鄉照顧父母親。

請繼續往下閱讀...

16年來父母相繼過世，孩子也長大，她決定重返職場，前往虎尾就業中心尋求協助，在就服員引薦下到虎尾一家火鍋店擔任服務人員，她笑容燦爛、親切、主動的服務態度，讓客人及老闆讚譽有加。

火鍋店老闆說，很多人以為中高齡員工體力弱、學習慢，適應力差，實際進用卻剛好相反，穩定度高，責任感強，工作很賣力，這種穩定與熱情正是餐飲業最需要的，僱用他們真的是賺到了。

蔡玉芳說，不論過去經歷什麼挫折，都不要低估自己，只要你還想做，就一定有舞台等著你，人生沒有「太晚」這件事。

虎尾就業中心廖家偉主任表示，只要願意踏出第一步，就有重新出發的機會，為鼓勵中高齡朋友勇敢踏出來，勞動部也提供多項就業支持措施，包括「五五就業促進獎勵」、「職務再設計」等，歡迎中高齡朋友勇敢重返職場，也呼籲企業接納更多中高齡及高齡求職者。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法